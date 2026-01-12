Risco de contaminação: Procon de Brusque notifica farmácias para retirada de lotes de fórmulas infantis da Nestlé

Foto: Reprodução

O Procon de Brusque está notificando farmácias, mercados e outros estabelecimentos para a retirarem de circulação de alguns lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé. A medida ocorre após a proibição da venda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na semana passada.

De acordo com a Anvisa, a proibição foi adotada após a identificação de risco de contaminação por cereulida, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia (sono excessivo e lentidão de raciocínio).

Consumidores que tenham adquirido algum dos produtos incluídos na lista devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da empresa: [email protected] ou 0800 761 2500, com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana.

O Procon de Brusque também está à disposição para orientar a população. O atendimento pode ser feito pelos WhatsApps (47) 9 9128-0676 ou (47) 9 8873-1963, ou presencialmente na sede do órgão, localizada na Praça da Cidadania.

Em caso de sintomas ou emergência, a orientação é procurar o Pronto Atendimento 24 horas, no bairro Santa Terezinha.

Confira lista de produtos com venda proibida