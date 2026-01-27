Saiba quantos focos do mosquito da dengue foram registrados em Brusque em 2025

Foto: Divulgação/Prefeitura de Brusque

Brusque encerrou 2025 com mais de 700 pontos com a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Com o fechamento do ano epidemiológico, a contagem de focos foi reiniciada.

Nas primeiras semanas de 2026, já foram registrados seis novos pontos positivos no município. Apesar do cenário que exige atenção, não há casos confirmados de dengue neste início de ano.

O monitoramento realizado por meio de ovitrampas, armadilhas instaladas em todos os bairros, aponta que as localidades com maior presença de ovos do mosquito são Azambuja, Primeiro de Maio e Dom Joaquim.

Ao todo, já foram coletados mais de seis mil ovos. A tecnologia permite identificar de forma precoce a circulação do Aedes aegypti e direcionar as ações de combate e prevenção.

Nesse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina emitiu a Nota de Alerta, informando uma mudança no perfil entomoepidemiológico, com maior disseminação do Aedes aegypti.

O documento indica tendência de crescimento no número de casos nas próximas semanas e meses e enfatiza a necessidade de intensificar as ações de mobilização social, eliminação de focos do mosquito, reconhecimento de sinais e sintomas e busca oportuna pelos serviços de saúde.

A principal forma de prevenção segue sendo evitar água parada, ambiente ideal para a reprodução do mosquito. A recomendação é manter caixas d’água bem tampadas, limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de água em pratinhos de plantas, guardar garrafas e recipientes virados para baixo, descartar corretamente pneus e entulhos e manter lixeiras fechadas.

Além disso, o repelente pode ser um ótimo aliado, auxiliando a evitar que o cidadão seja picado por uma fêmea contaminada.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações, manchas vermelhas na pele, náuseas e cansaço intenso, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Em Brusque, a referência é o Pronto Atendimento 24 horas do bairro Santa Terezinha.

“A colaboração da população é fundamental para reduzir os focos do mosquito. Nós pedimos que os moradores permitam a entrada dos agentes de endemias para inspeções e orientações”, destaca a diretora da Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro.

Quanto à vacinação contra a dengue, a população estimada entre 10 e 14 anos em Brusque é de 8.647 adolescentes. Desse total, 51,40% receberam a primeira dose do imunizante e 21,89% já concluíram o esquema vacinal com a segunda dose.

A orientação é para que pais e responsáveis verifiquem a situação vacinal e procurem a Unidade Básica de Saúde para completar a imunização.