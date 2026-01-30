Samu de Brusque ultrapassa 2,5 mil atendimentos em 2025; saiba os principais motivos

O Município/Arquivo pessoal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Brusque registrou 2.566 ocorrências ao longo de 2025, mantendo atendimento ininterrupto 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone 192. Vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Unidade de Suporte Básico (USB) do município atende também Guabiruba e Botuverá.

Do total de chamados, a maior parte foi de natureza clínica, com 1.104 atendimentos. Nesses casos estão incluídas situações como mal súbito, falta de ar, crises hipertensivas, suspeitas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e descompensações diabéticas. Em seguida aparecem as ocorrências traumáticas, que somaram 744 registros, acidentes principalmente de trânsito, mais frequentes nos fins de semana, além de quedas e acidentes domésticos.

Uma informação que chama atenção é o índice de ocorrências classificadas como QTA, sigla de radiofonia, que no contexto do Samu significa cancelamento de atendimento. Em 2025, cerca de 5% dos chamados se enquadraram nessa situação, representando quando a equipe se desloca, mas ao chegar ao local o paciente já foi levado por familiares, por outro serviço ou não se encontra mais ali.

Cada saída de ambulância envolve a viatura, profissionais e tempo de resposta, e isso poderia estar sendo direcionado a outra emergência quando acontece um QTA. Aline Fagundes Cunha, enfermeira do Samu, explica o que deve ser feito, “nesses casos, o Samu orienta que, se a situação se resolver antes da chegada da equipe, o solicitante entre novamente em contato pelo 192 para cancelar o chamado”.

As emergências psiquiátricas também aparecem nas estatísticas, com 436 atendimentos. Já os casos neurológicos e cardiovasculares graves totalizaram 154 ocorrências, enquanto os atendimentos relacionados a óbitos ou situações pós-óbito somaram 128 registros. Ao todo, as equipes realizaram mais de 8 mil procedimentos durante os atendimentos ao longo do ano.

O perfil dos pacientes atendidos mostra predominância de pessoas com mais de 60 anos. Idosos representaram 37% das ocorrências. A maior parte dos chamados ocorreu em residências, e cerca de 74% dos pacientes precisaram ser encaminhados ao hospital, sendo o Hospital Azambuja a principal porta de entrada na rede de urgência.

As regiões com maior número de acionamentos acompanham a densidade populacional. O Centro de Brusque lidera com 18% das ocorrências, seguido pelos bairros Limeira, com 14%, e pelo município de Guabiruba, com 12%. Também aparecem entre os locais com maior demanda os bairros Santa Terezinha e São Pedro.

Além do atendimento às urgências, o Samu desenvolve ações de educação e prevenção. “Em 2025, as equipes participaram de atividades em escolas, unidades de saúde e treinamentos com servidores públicos, repassando orientações sobre primeiros socorros e acionamento correto do serviço. A iniciativa busca preparar a população para agir de forma segura até a chegada do socorro especializado”, finalizou Aline.