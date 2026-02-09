Saiba quantas consultas foram realizadas nas UBSs de Brusque em 2025

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A procura por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Brusque foi intensa ao longo de 2025. Somente na Atenção Primária à Saúde (APS), foram registradas mais de 178 mil consultas médicas durante o ano, além de mais de 1 milhão de procedimentos e ações em saúde.

Em entrevista ao jornal O Município, a diretora da Secretaria de Saúde de Brusque, Inajá Araújo, explicou que as UBSs concentraram grande parte da demanda espontânea no período, principalmente por serem a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo ela, os registros da Atenção Básica apontam que os atendimentos estiveram, em sua maioria, relacionados ao acompanhamento de condições crônicas, demandas de saúde mental e consultas clínicas gerais.

Principais motivos de atendimento espontâneo nas UBS

Renovação de receitas e acompanhamento de condições crônicas

Entre os motivos mais frequentes de procura espontânea estão a emissão de prescrições de uso contínuo e o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus.

“Esse perfil reflete a elevada prevalência de condições crônicas na população e a importância da Atenção Básica no cuidado longitudinal dos usuários”, destaca a diretora.

Esse tipo de atendimento representou cerca de 34% da demanda espontânea, o que corresponde a aproximadamente 27 mil atendimentos realizados nas UBS em 2025.

Demandas relacionadas à saúde mental

Queixas ligadas à saúde mental, como sintomas de ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos, também figuraram entre os principais motivos de atendimento espontâneo.

O dado reforça o papel da Atenção Básica como porta de entrada da Rede de Atenção Psicossocial e evidencia a relevância do cuidado em saúde mental no território. Esse tipo de demanda respondeu por cerca de 21% dos atendimentos espontâneos, o equivalente a aproximadamente 17 mil registros.

Consultas clínicas gerais e avaliação de sintomas

As consultas clínicas gerais, realizadas para avaliação de sintomas inespecíficos e orientações em saúde, também estiveram entre os motivos recorrentes de procura.

Esse perfil confirma as UBS como referência inicial para o cuidado em saúde da população e correspondeu a cerca de 17% dos atendimentos espontâneos, totalizando aproximadamente 13,6 mil registros.

Hipertensão arterial sistêmica

A hipertensão arterial apareceu de forma recorrente entre os atendimentos espontâneos, reforçando o impacto das doenças crônicas não transmissíveis no perfil epidemiológico do município.

Esse diagnóstico representou cerca de 12% dos atendimentos, com um total estimado de 9,6 mil registros.

Diabetes mellitus

O diabetes mellitus também se destacou entre os motivos de atendimento espontâneo, exigindo acompanhamento contínuo pelas equipes da Atenção Básica.

A doença correspondeu a cerca de 8% dos atendimentos espontâneos, com uma estimativa de aproximadamente 6,4 mil registros.

De forma geral, os dados indicam que a procura espontânea nas UBS de Brusque em 2025 esteve majoritariamente associada ao acompanhamento de condições crônicas, demandas de saúde mental, consultas clínicas gerais, além de agravos agudos e outras condições de saúde.

“O cenário confirma o papel estratégico da Atenção Básica como o principal espaço de cuidado contínuo, prevenção de agravos e coordenação do cuidado no SUS municipal”, afirma Inajá Araújo.

A diretora acrescenta ainda que o perfil dos atendimentos demonstra que a população busca, principalmente, acompanhamento de longo prazo, atenção à saúde mental e avaliações clínicas iniciais. Na avaliação dela, os dados reforçam a importância da Atenção Básica como principal porta de entrada do SUS e servem de subsídio para o planejamento de ações e a formulação de políticas públicas de saúde no município.