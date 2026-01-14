Virose: PA do Santa Terezinha registra aumento na procura por atendimento no verão

Fotos: José Carlos Paulini/Prefeitura de Brusque

Com a chegada do verão e do período de férias, uma doença passa a ocorrer com mais frequência: a virose. O mal-estar, geralmente acompanhado de diarreia, vômitos e febre, tem elevado a procura por atendimento médico em Brusque. Somente na última semana, o Pronto Atendimento (PA) do Santa Terezinha registrou uma média de 70 pacientes por dia com suspeita da doença.

As viroses gastrointestinais são comuns nesta época do ano, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas, maior consumo de alimentos fora de casa e uso intensificado de espaços públicos. A enfermidade é causada por vírus que provocam inflamação no sistema digestivo e é transmitida principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados, além do contato com mãos e superfícies sem higienização adequada.

De acordo com o médico do PA, Pedro Macedo, o principal cuidado deve estar relacionado ao que é consumido.

“Tem que tomar cuidado com estabelecimentos em que não se conhece a procedência, com bebidas em que não se sabe a origem da água e com alimentos que não foram bem higienizados”, afirma.

Outro fator que contribui para a disseminação da virose é a falta de higiene das mãos. O médico orienta atenção redobrada após o uso de banheiros públicos, antes das refeições e após o contato com locais de grande circulação.

“O ideal é utilizar álcool em gel com frequência e manter atenção constante à higienização das mãos. Também é importante evitar levar as mãos à boca e manusear alimentos sem a devida limpeza.”

Como agir ao apresentar sintomas

Em casos leves, a principal recomendação é a hidratação constante, com água, soro de reidratação oral e outros líquidos claros. A alimentação deve ser leve, priorizando alimentos como arroz, banana, maçã e torradas, evitando frituras, bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos ou muito condimentados.

Caso os sintomas persistam, haja febre alta, vômitos contínuos, sinais de desidratação ou piora do quadro, a orientação é procurar atendimento médico.

Em situações de urgência, a população pode buscar o Pronto Atendimento, localizado no bairro Santa Terezinha, em frente à Unifebe.

