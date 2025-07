A cidade de Brusque acaba de ganhar uma nova referência em odontologia. Trata-se da SC Dental, clínica idealizada pelo grupo SC Convênios, que traz na bagagem mais de duas décadas de experiência na área da saúde.

Com proposta inovadora, a nova empresa aposta na combinação entre tecnologia, empatia e acessibilidade para transformar a experiência dos pacientes.

“A SC Dental nasce com o objetivo de tornar o atendimento odontológico mais humano, acessível e resolutivo. Utilizamos tecnologia de ponta, temos uma equipe qualificada, mas o grande diferencial está na forma como cuidamos de cada pessoa: com atenção, ética e foco na prevenção”, destaca Guilherme Zuchi.

Compromisso com quem já confia

A clínica odontológica, que já atuava na cidade de Brusque com uma equipe experiente e habituada às diferentes disciplinas da odontologia, agora passa a fazer parte do grupo SC Convênios.

A fusão é um passo estratégico que visa fortalecer ainda mais a atuação no setor, ampliando o acesso à odontologia de qualidade e impulsionando o crescimento da clínica.

Embora a SC Dental seja uma marca nova no mercado, o grupo SC Convênios já atua há anos na área da saúde e, por meio de outros negócios, atende aproximadamente 60% da população de Brusque, além de um número igualmente expressivo em cidades vizinhas.

“É para esse público, que já conhece nosso trabalho e confia na seriedade do que fazemos, que agora apresentamos a SC Dental. Nosso compromisso continua o mesmo: oferecer sempre o que há de mais moderno, ético e eficiente em saúde”, completa.

Portfólio de serviços

A SC Dental conta com um portfólio completo, desde tratamentos de rotina até soluções de alta complexidade:

• Implantes dentários e próteses sobre implantes: reabilitação oral funcional e estética, com acompanhamento técnico em todas as etapas;Próteses dentárias convencionais: totais, parciais removíveis e fixas, sempre com conforto e acabamento personalizado;

• Tratamentos estéticos: clareamento, restaurações em resina, lentes de contato e facetas, voltados à estética do sorriso;

• Ortodontia (aparelhos convencionais e estéticos): soluções ortodônticas com foco em jovens e adultos;

• Preventivo e clínico geral: limpezas, restaurações, exames periódicos e cuidados contínuos com a saúde bucal;

• Emergências odontológicas: atendimento rápido e humanizado para dores, fraturas e infecções.

A SC Dental foi pensada, de fato, para transformar a experiência do paciente no consultório odontológico.

“Estamos construindo a SC Dental passo a passo, com solidez, parcerias confiáveis e o compromisso de sempre entregar o melhor. Acreditamos que o mercado se conquista com seriedade e indicação, e é por isso que cada atendimento é pensado com carinho e responsabilidade”, conclui o empresário.

SC Dental

Endereço: rua Alberto Torres, 35, no Centro de Brusque (subida do morro do Colégio Cônsul)