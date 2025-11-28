SC é o quinto estado com mais pizzarias em operação no Brasil

Ranking das pizzarias 1

SC é o quinto estado do país com maior número de pizzarias em operação, contabilizando 2.463 estabelecimentos em 22024, 7,46% a mais na comparação com 2023. As 10 cidades catarinenses com maior concentração desse negócio são: Florianópolis (263), Joinville (185), Blumenau (133), Balneário Camboriú (119), Chapecó (97), Palhoça (87), São José (86), Itajaí (81), Criciúma (70) e Jaraguá do Sul (51). Os dados são da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra).

Ranking das pizzarias 2

O estudo mostra que SC detém 34% das pizzarias de toda a região Sul que, por sua vez, concentra 7.252 estabelecimentos ativos, 20% do total de todas as pizzarias do país. Ao todo, SC é responsável pela produção diária de 169.947 pizzas, o equivalente a mais de 5 milhões de ‘redondas’ por mês.

Pauta bomba

Por acachapantes 50 votos a 0, o Senado aprovou projeto que regulamenta a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde que, conforme o próprio governo, terá impacto financeiro de R$ 103 bilhões nos próximos 10 anos. Esperidião Amin (PP), Ivete da Silveira (MDB) e Jorge Seif (PL), os três senadores de SC, votaram a favor.

Radares

Para conter a insanidade no trânsito brasileiro, prefeituras só pensam em instalar radares de velocidade e agora há até um ranking das capitais, divulgado ontem, das que mais tem o equipamento. O Distrito Federal lidera. Tem 7,5 deles para cada 10 mil veículos fiscalizados. Na contramão, Florianópolis tem o pior indicador, de 0,08 radar para o mesmo grupo de veículos. Sua prefeitura está fazendo estudos técnicos para contratar mais controles de velocidade, de avanço de sinal e de parada sobre a faixa de pedestres nos principais pontos viários, no primeiro semestre do próximo ano.

Furto de fios

Essa mazela tipicamente brasileira e sedimentada principalmente em SC – o furto de fios metálicos – deve ganhar uma legislação estadual mais severa, conforme projeto em análise na Assembleia Legislativa, que endurece as regras para ferros-velhos e comércios de sucata, que deverão manter cadastro atualizado na Polícia Militar e registrar detalhadamente cada transação, incluindo identificação completa de fornecedores, origem dos materiais e documentação fiscal. Prevê penalidades, como multa de até R$ 50 mil, suspensão da atividade e apreensão de mercadorias.

Sucessão na UFSC

O Conselho Universitário da UFSC iniciou esta semana o processo sobre a escolha da reitoria para o quadriênio 2026-2030. Uma comissão vai organizar e coordenar a consulta prévia, de caráter informal, à comunidade universitária, com voto paritário, com ponderação proporcional ao universo efetivo de votantes, de docentes e técnico-administrativos em efetivo exercício e de estudantes regularmente matriculados a partir de 16 anos, na graduação e na pós-graduação. A comissão eleitoral será instalada no próximo dia 10 de dezembro.

Internet parcial

Estudos técnicos recentes identificaram que embora SC possua 92,3% de cobertura total com sinal de internet, ela é de apenas 48,12% nas suas áreas rurais. Para estas o governo estadual promete investir até R$ 578 milhões para ampliação, de forma a atingir o ideal máximo de 100%, incluindo também suas rodovias, a partir de 2026.

Gol contra 1

O Tribunal Superior de Trabalho (TST) decidiu que o Avai Futebol Clube, mesmo em recuperação judicial, com dívidas de mais de R$ 100 milhões, não tem direito ao benefício da justiça gratuita no caso de uma ação contra o clube movida por um preparador físico. O TST exigiu “provas robustas” e não apenas a alegação de recuperação judicial ou de crise financeira.

Gol contra 2

O ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso, observou que a folha de pagamento de jogadores do Avaí hoje é de R$ 4 milhões e que há atleta que recebe R$ 125 mil mensal de salário: “Tenho muita dificuldade de compreender que um time desse porte não consiga pagar as custas processuais e o depósito recursal e tenha de recorrer ao pedido de justiça gratuita”, afirmou.

Feminicídio

O abominável assassinato da jovem Catarina Karsten, no último fim de semana em Florianópolis, engorda uma estatística aterradora em SC: somente neste mês, até ontem, foram registrados nove casos de feminicídios.

Lido, alhures

O infantil episódio da tornozeleira de Bolsonaro lembra o que nos ensinava Einstein: “Há duas coisas que são infinitas: o universo e a estupidez humana”. Sobre o universo, tinha ainda alguma dúvida.