SC pode perder 244 mil empregos com possíveis mudanças no Código Ambiental do Estado

Insanidade que segue 1

SC corre o risco de perder 244 mil empregos e ter seu PIB reduzido em R$ 17 bilhões caso dispositivos do Código Ambiental do Estado, instituído em 2009, sejam considerados inconstitucionais, conforme levantamento da Fiesc. No Supremo Tribunal Federal a Procuradoria Geral da República, a pedido do Ibama, quer que sejam alterados artigos de forma que se imponham restrições (e a eliminação do que já está consolidado, o que revela a inacreditável estultice da ação) de atividades econômicas agrícolas, industriais e de serviços em toda a área territorial abrangida pelos chamados campos de altitude, mas não mais como é agora, acima de 1.500 metros, mas sim de 400. O documento da Fiesc vai integrar a ação na tentativa de garantir a validade da legislação estadual.

Insanidade que segue 2

O levantamento aponta que os principais impactos econômicos recairiam sobre a agropecuária, que concentraria 79,6% da queda no PIB e 87% da perda de empregos estimada. A indústria responderia por 15,3% da retração e por 8% do total de postos de trabalho eliminados. Já o setor de serviços seria responsável por 5% da perda do PIB e 4% dos empregos. Em termos relativos, a agropecuária sofreria uma redução de 45,3% no número de empregos atuais, enquanto a indústria perderia cerca de 1,5% de sua força de trabalho e os serviços, aproximadamente 0,4%. E as pessoas, sem emprego, iriam para onde? O ambientalismo-caviar do Ibama deve ter uma resposta.

Tarifaço e SC

O tarifaço de Trump atinge 906 municípios do Brasil, conforme levantamento do “Estadão”, que levou em conta os 30 produtos mais exportados par os Estados Unidos em 2024 e os segmentos que foram alvo da sobretaxa adicional de 40% decretada no último dia 30 — uma taxa de 10% já havia sido anunciada sobre o Brasil, totalizando 50%. Entre os mais afetados em SC estão Jaraguá do Sul e Joinville. No primeiro, envolve máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão e suas partes e acessórios, totalizando US$ 245 milhões. No segundo, reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes, totalizando vendas de US$ 228 milhões.

Faltam dois 1

O recém-criado site “Votos Senadores”, que mantém um placar com as intenções de votos de senadores em eventual votação do impeachment do ministro “supremo” Alexandre de Moraes, cravava 38 votos favoráveis no início da manhã de ontem. São necessários 41 para o processo ser aberto queira ou não o ensaboado presidente da Casa, David Alcolumbre. Depois atualizou para 39, com a festejada assinatura de Ivete Appel da Silveira (MDB-SC).

Faltam dois 2

A senadora publicou nota pública dizendo que sua decisão “se baseia em fatos” e contra “uma conduta que, infelizmente, tem revelado um padrão inaceitável de abusos e de extrapolação dos limites constitucionais”. Finaliza: “Minha assinatura é um gesto de coerência. Um recado de que nós, parlamentares, não podemos nos calar diante de abusos. E que ninguém está acima da lei”. Mal educado foi o vereador por Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro que, incapaz de controlar sua paciência, não resistiu e por rede social qualificou a senadora, que ainda estava definindo seu posicionamento, como “vergonha para Santa Catarina”.

Capital nacional

O presidente Lula sancionou a lei 15.186, que concede o título de “Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários” a Joinville. A nova norma, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira, tem como origem projeto 2 apresentado na Câmara pelo então deputado Rodrigo Coelho (Podemos-SC).

Vitrine

Quem deve pontuar muito na mídia nos próximos dias é o catarinense Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, que se prepara para anunciar um conjunto de medidas de proteção às micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI), prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump. Deve ser utilizado o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), administrado pelo Sebrae e que tem em carteira R$ 2 bilhões, verba suficiente para garantir um volume de até R$ 30 bilhões em empréstimos.

Ocupação

Na tentativa de pressionar pela votação do projeto de anistia a investigados por tentativa de golpe, parlamentares da oposição passaram a madrugada de ontem ocupando os plenários da Câmara e do Senado. Na Câmara a ocupação se fez com a presença, durante todo o tempo, das deputadas federais Daniela Reinher (que inclusive sentou na cadeira do presidente ausente, o fracote Hugo Motta), Caroline de Toni e Julia Zanatta (mesmo em licença maternidade), além do deputado Zé Trovão, chamando a atenção pelo seu inseparável chapéu.