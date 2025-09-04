SC possui mais de 40 grupos de reflexão para homens que cometeram violência contra a mulher

Fazer pensar 1

Nas várias ações para enfrentar a verdadeira epidemia em SC em que se constitui a violência contra a mulher, destaca-se uma que poucos conhecem: a constituição de grupos reflexivos, um espaço destinado a homens autores de violência doméstica, onde são conduzidos a refletir sobre seus atos e, principalmente, as consequências deles. SC possui atualmente 43 deles, ativos, informa o Tribunal de Justiça do Estado. E os resultados mostram a possibilidade de um caminho a ser percorrido: a reincidência entre os participantes, nos últimos dois anos, é de apenas 5%.

Fazer pensar 2

Na Assembleia Legislativa tramita um projeto de lei, de autoria da Bancada Feminina, que estabelece princípios e diretrizes para criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Novo âncora

Catarinense de Jaraguá do Sul, Tiago Scheuer será o novo âncora do telejornalístico Hora Um. Deixa a bancada do Bom Dia São Paulo. Ele está na Globo há 14 anos e passou pelos seus principais telejornais, incluindo a apresentação da previsão do tempo. Tem um discreto perfil no Instagram, com 430 mil seguidores. Nascido em maio de 1983, é formado em Jornalismo pela Univali, de Itajaí.

Transplantes

Neste mês, o Setembro Verde, de conscientização sobre a doação de órgãos, novamente os catarinenses têm do que se orgulhar: conforme a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, nos primeiros seis meses de 2025 o Estado ficou com a maior taxa de doação de órgãos do Brasil, de 42,4 para cada um milhão de sua população. No Brasil essa proporção é de 19,5.

Visita

O “supremo” Alexandre de Moraes autorizou pelo menos 35 visitas a Jair Bolsonaro desde que foi decretada sua prisão domicilia, em 4 de agosto, até o julgamento por suposto golpe de Estado, iniciado ontem. De SC, a única visita que recebeu foi da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), uma fiel escudeira.

Assédio moral

A UFSC sedia hoje uma audiência pública para debater a Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, cuja minuta recebeu 133 contribuições em consulta pública. Após passar pelo Conselho Universitário, será aplicada à condutas praticadas tanto presencialmente quanto por meios virtuais, em qualquer espaço onde ocorram atos oficiais da instituição ou ações protagonizadas por seus membros.

Desabada

A confiança da indústria exportadora brasileira desabou após a entrada em vigor do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do setor exportador caiu de 50,2 pontos, em junho, para 45,6 em agosto. Varia até 100 pontos, e valores abaixo de 50 indicam falta de confiança. Não há um recorte por Estado, mas imagina-se qual seja o de SC, que exporta muito.

Domicílio

O curitibano Yago Dora, que acaba de ser campeão mundial de surfe em Fiji, mora em Florianópolis. E sempre que a oportunidade aparece, cita, com orgulho, o nome da cidade que o acolheu. É candidatíssimo a receber os títulos de cidadão honorário de Florianópolis e de SC.

Bizarro

Mais um fato bizarro de SC que vira notícia nacional. Um condomínio residencial de São José, vizinho a Florianópolis, proibiu sexo após as 22 horas. A não ser que os amantes mantenham-se dentro dos limites quanto a gemidos e barulhos. Para os excessos há uma multa de R$ 237. A medida veio depois de 18 reclamações formais de moradores que se diziam perturbados.

Bilhão e tostão

Um caso que comove e revolta ao mesmo tempo. Enquanto no futebol profissional as cifras são milhões e até bilhões, ninharias poderiam mudar a vida de muitos atletas, como o estudante Vitor Theotonio Figueiroa, da Universidade do Estado (Udesc), medalha de prata Campeonato Mundial de Futsal para Surdos, e agora sem recursos para defender o futebol do Brasil nas Surdolimpíadas de Verão 2025, entre 15 e 26 de novembro, em Tóquio, no Japão.

Retrospecto desolador

O fato de o Brasil ter pela quarta vez, desde a redemocratização, um ex-presidente da República preso, é consequência direta da corrosão administrativa do País, do voto sem consciência, da ausência de candidatos honestos e da ampla estupidez que toma conta da nossa política. Deprimente e desolador.