SC tem menor adesão do país ao Enem, entre alunos da rede pública

Regressão 1

Segue a derrocada da educação pública de SC, que já esteve entre as melhores do Brasil. O Estado registra a menor adesão no país entre alunos da rede pública ao Enem 2025, divulgou anteontem o Ministério da Educação. Dos estudantes que concluíram o ensino médio público, 56,06% (38.716) estão com inscrição confirmada. A média nacional de adesão de estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio é de 72,60%.

Regressão 2

No ano passado SC também ostentou a última posição, com 73,48% de participação. Naquele ano, 14 Estados conseguiram registrar a inscrição de 100% dos concluintes da rede pública. Em 2025, nenhum Estado atingiu a marca. No ponta de cima estão o Ceará, com invejáveis 96,87% de adesão, Alagoas (92,84%) e Goiás (91,49%).

Frigideira

Integrantes da comitiva do Senado que viajou aos Estados Unidos na tentativa de dialogar com o governo americano sobre o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros – dentre eles Esperidião Amin (PP-SC) detectaram nos bastidores que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é alvo de uma intensa fritura junto à Casa Branca de Donald Trump estimulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Esses Bolsonaro acham que não tem limites para seus interesses pessoais.

Bate-boca

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) e a deputada federal Carol De Toni (PL–SC) se digladiam nas redes sociais em relação à prisão da destrambelhada parlamentar Carla Zambelli (PL-SP). Joice rebateu Carol, para quem Zambelli “não foi presa” e sim que se “apresentou voluntariamente às autoridades italianas para pedir asilo político, diante da perseguição aberta que sofre no Brasil”.

Cores de carro

Interessante levantamento do Webmotors Autoinsights, plataforma que fornece dados e informações sobre o setor automotivo brasileiro, com base nas visitas pelos veículos novos e usados nela anunciados entre janeiro e junho, revela quais as cores de carro que mais interessaram os catarinenses no período. No mercado de zero quilômetro a cor preta foi a que mais recebeu visitas (25,87%). Na sequência estão cinza (21,98%), branco (21,27%), azul (10,51%), prata (7,83%), vermelho (6,67%), verde (3,35%), laranja (1,13%), amarelo (0,83%) e bege (0,57%).

Insanidade

A atuação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC) conseguiu convencer o ministro “supremo” Gilmar Mendes da existência de uma insanidade em ação do Ibama, que lá questiona o Código Ambiental de SC. O órgão ambiental, mesmo com decisões do TJ-SC e do próprio STF, quer limitar atividades econômicas nos chamados campos de altitude, um ecossistema com vegetação característica que ocupa mais da metade do território catarinense, mas não acima de 1.500 metros em relação ao nível do mar, mas sim de 400 metros. Afora a insegurança jurídica disso, se fosse adiante esta estultice estariam comprometidos milhares de empreendimentos de todo tipo, principalmente silvícolas, agrícolas, agroindustriais e turísticos, que poderiam até ter que encerrar atividades. Mais um delírio, de tantos outros, do ambientalismo-caviar.

Melhores canções

O jornal “O Globo” pediu para 100 profissionais envolvidos com o cotidiano da música popular brasileira, entre compositores, intérpretes, instrumentistas, produtores, DJs, pesquisadores, curadores, jornalistas, comunicadores e documentaristas, elegerem as 100 melhores canções compostos desde 1925. No topo da lista ficou “Asa Branca” (1947), composta por Luiz Gonzaga, seguida por “Carinhoso”, de Pixinguinha (1916).

Lenta e cara

Indigna saber como as pendências criminais sobre Paulo Maluf, que tem 93 anos, ainda estejam em julgamento nos tribunais após mais de 30 anos. Estima-se que os desvios financeiros atribuídos a ele superam R$ 780 milhões, apenas em relação à cidade de São Paulo, onde ele foi prefeito. Nesta semana, a empresa da família assinou um acordo com a Procuradoria-Geral do Município para a devolução de R$ 210 milhões.

Detalhe

O 19º Festival Gastronômico de Pomerode, encerrado no último domingo, recebeu 38.030 pessoas, um acréscimo de 19% em relação à edição de 2024. Ajudaram algumas novidades. Dentre elas o assoalho de madeira que cobriu quase toda a área de circulação de visitantes, ampliando a sensação de aconchego.

Com identificação

A OAB-SC conseguiu junto ao Tribunal de Justiça do Estado mudar o regramento na recém-criada Vara Estadual de Organizações Criminosas, que agora vai permitir a identificação dos juízos responsáveis pelas decisões.