SC tem perdido posições nos rankings de alfabetização infantil

Ficando para trás

Surpreende como SC vem perdendo seguidamente posições no nível de alfabetização infantil no país em comparação com outras unidades da federação. Por anos, no passado, estava sempre , e orgulhosamente, nos três primeiros lugares. O MEC acaba de divulgar os dados por Estado, com o Ceará no topo do ranking: 85% das crianças do 2º ano do ensino fundamental são alfabetizadas, isto é, sabem ler e escrever. Em SC 61%, na sétima posição.

Assédio eleitoral

O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso em reclamação trabalhista pedido pela Havan contra o pagamento de indenização a um vendedor por assédio eleitoral. Admitido em maio de 2018 para trabalhar na loja da rede em Jaraguá do Sul, e dispensado um ano depois, disse que a empresa obrigava seus funcionários a usar como uniforme uma camiseta com as cores e o slogan de campanha de um dos candidatos à Presidência da República e que no período da campanha eleitoral a gerente passou a transmitir “lives” em que o dono da empresa ameaçava de demissão os funcionários que não votassem em seu candidato, Bolsonaro.

Conquista feminina 1

A Assembleia Legislativa deu mais um avanço a favor da paridade entre homens e mulheres ao aprovar projeto de lei da deputada Luciane Carminatti (PT), que inclui a igualdade salarial como um dos requisitos para a concessão do Troféu Responsabilidade Social – Destaque SC para empresas estabelecidas no Estado. A premiação já é referência no meio empresarial de SC e é concedida anualmente pelo Legislativo estadual para valorizar empresas privadas, públicas ou ONGs comprometidas com a responsabilidade socioambiental. A premiação chega a 13ª edição em 2024.

Conquista feminina 2

Conforme o 1º Relatório de Transparência Salarial, com recorte de gênero, as mulheres ganham 29,4% a menos do que os homens em SC. O documento, apresentado este ano pelos ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, contém dados extraídos das informações enviadas pelas empresas com 100 ou mais funcionários — perfil exigido por lei para apresentar os dados para o Governo Federal.

Topázio em 1º

Pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência e publicada anteontem pela revista Exame, dá ao atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), o primeiro lugar nas intenções de voto para a prefeitura, com possibilidade de vencer ainda no primeiro turno. Tem 44,7%, seguido pelo deputado estadual Marquito (Psol) com 13,5%, e o ex-prefeito Dário Berger, com 11,7%.

Comércio

Duas das principais federações empresarias de SC, a Facisc e a Fecomércio, estão se mobilizando para barrar os efeitos da portaria 3.665, do Ministério do Trabalho, que restringe o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. Adiada algumas vezes e agora prevista para entrar em vigor no segundo semestre, impacta vários setores, como lojas, supermercados e farmácias, que só poderiam abrir mediante autorização dos sindicatos.

Saidinhas

Numa acachapante derrota para Lula, a bancada catarinense no Congresso (16 deputados federais e três senadores) foi quase unânime em derrubar o veto do presidente à restrição das “saidinhas” temporárias de presos. A exceção foram os deputados federais Pedro Uczai e Ana Paula Lima, ambos do PT, que votaram pela manutenção do veto.

Vigarista

Vai e volta e Balneário Camboriú pontua no noticiário como paradeiro de vigaristas. O personagem da vez se autointitulava “Dr. Money”, de apenas 16 anos, que vivia em uma cobertura de R$ 2,5 milhões na cidade. Está sendo investigado por aplicar golpes ao simular apoio à população vitimada pelas cheias no Rio Grande do Sul. Por enquanto, via ordens judiciais, foram bloqueados R$ 1 milhão de contas dele e de empresas vinculadas a ele.

Avisos sonoros

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto do deputado Marcius Machado, que veda às escolas públicas o uso de dispositivos que emitem avisos sonoros de indicação dos horários de início e término de aulas. Propõe sua substituição por músicas. Motivos: aqueles sinais causam muitos transtornos em autistas, principalmente. Alguém pode fazer reparos a tão “humana” iniciativa. Mas que antes de qualquer crítica, que olhe a seu redor e tire suas próprias conclusões se tiver junto a si alguém doente, idoso, animais ou autistas. Muitos sons estridentes, como no caso, são, sim, perturbadores, e dispensáveis.