SC tem sexto melhor desempenho do país em inclusão de deficientes no mercado de trabalho

Inclusão

SC tem o sexto melhor desempenho do Brasil em relação à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Conforme dados oficiais de abril passado, são 34.340 trabalhadores contratados, o que representa 65,8% do cumprimento da cota. Houve evolução significativa em relação a 2018, quando o Estado contabilizava 18.030 contratos ativos (45% da cota).

Desespero

Se os vários relatos, alguns desesperados, de estudantes e pais, de diferentes regiões de SC, enviados a este espaço nas últimas horas, replicarem o que realmente está acontecendo, os programas Universidade Gratuita e Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc), estão minados por muitas irregularidades, comprometendo seriamente sua credibilidade e até continuidade. O Tribunal de Contas do Estado está em cima. Há necessidade de uma ação rápida e imediata para evitar sua desmoralização completa. Lamentável.

Em queda

Saiu ontem o ranking global de universidades, feito pelo Center for World University Rankings (CWUR). A melhor continua sendo a Harvard, dos Estado Unidos. Quanto ao Brasil, apontou que 87% das instituições de ensino perderam posição e o motivo principal foi o desempenho em pesquisa. A Universidade de São Paulo continua como a melhor, mas caiu na classificação geral. Das 53 brasileiras no ranking, a UFSC, que no ano passado estava em 9º lugar, na classificação mundial caiu do 722º para o 727º lugar.

Sonegação

O mesmo governo que só quer gastar e para cobrir rombos quer mais impostos, é o mesmo que não age contra sonegadores, como no setor de combustíveis, que chega a R$ 203 bilhões, diz o Instituto Combustível Legal. Só em São Paulo o buraco é de R$ 45 bilhões e no Rio de Janeiro R$ 41 bilhões.

Bom senso

Eis que entre os ministros “supremos” ainda há espaço para o bom sendo, como o que demonstra André Mendonça, que deve votar para manter a necessidade de ordem judicial para que uma rede social seja obrigada a remover publicações. Em dezembro ele pediu vista do julgamento, que já tem três votos contrários. O tema volta à pauta amanhã, em meio à ameaça do governo norte-americano de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes por decisões contra as plataformas. E ameaças do governo e do STF da “necessidade de controle”, que tem se convertido, na prática, em ociosa censura.

“Golpistas”

Senadores brasileiros vão a El Passo, no Texas (EUA) visitar fugitivas da tentativa de golpe de Estado, presas por imigração ilegal. Uma delas é Cristiane da Silva, moradora de Balneário Camboriú, condenada a um ano de prisão por associação criminosa e incitação ao crime. Já foi deportada. Outra é Raquel Souza Lopes, de Joinville, que foi condenada a 17 anos de prisão, por cinco crimes.

Lobby

A Federação das Indústrias (Fiesc) está pedindo à bancada catarinense no Congresso que aprove projeto do senador Esperidião Amin (PP-SC) que susta efeitos de demarcações de terras indígenas em SC, já aprovado pelo Senado. Alega que com isso se ampliará a possibilidade de diálogo para que se tenha uma solução que atenda os interesses dos povos originários e, ao mesmo tempo, enfrente os gargalos logísticos críticos em SC, como no Morro dos Cavalos.

Futilidade

Depois de uma semana foi possível ler, ainda ontem, nos principais veículos da mídia impressa brasileira e catarinense, “noticias” acerca do fim do casamento da deslumbrada influencer Virginia Fonseca e de uma subcelebridade chamada Zé Felipe. Quanto desperdício! Para completar, a “Folha de S. Paulo” dedicou uma página, domingo, para a cantora Joelma, cuja principal revelação que tinha a dizer é que não beija na boca há sete anos. Socorro!

Vadiagem

O presidente-mercador do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (71% de rejeição na mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg), determinou que a Casa não tenha trabalho nesta semana, devido à realização de um tal de 11º Fórum Parlamentar do Brics. Desde fevereiro, o Congresso já teve três recessos assim. E a CPMI da roubalheira do INSS vai tardando. Inaceitável.

Fora do prazo

Treze tribunais de Justiça de Estados – SC entre eles – descumprem o prazo legal para analisar as medidas protetivas previstas na legislação em relação à Lei Maria da Penha. A legislação estabelece até 48 horas. Em alguns chega a 16 dias, como na Bahia.