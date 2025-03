SC ultrapassa RJ e se torna o segundo estado brasileiro com melhor desempenho em inovação

Vice em inovação

Levantamento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) revela que SC passou do terceiro para o segundo lugar, desbancando o Rio de Janeiro, entre todas as unidades da federação em desempenho em relação à inovação entre 2014 e 2024, liderado por São Paulo. Nessa área são considerados empreendimentos e investimentos voltados para a área de tecnologia.

Informalidade trágica

Enquanto SC é, no momento, recordista nacional de emprego formal, com a menor taxa de desempenho do país, em sete Estados (Pará, Piauí, Maranhão, Ceará, Amazonas, Bahia e Paraíba) mais de 50% dos que trabalham não tem carteira assinada, mesmo diante de números inéditos de vagas formais. O que o IBGE não diz, por motivação política, é que há uma resistência à formalização. Milhões preferem os benefícios do Bolsa Família.

Lembranças tristes

O craque Richarlison, atacante brasileiro que atualmente joga pelo Tottenham, da Inglaterra, postou um desabafo, sábado, em rede social. Escreveu: “Aos 16 anos, fui fazer testes no Avaí e no Figueirense. Fiquei um mês em cada clube, mas não passei. No Avaí, disseram-me que o grupo estava fechado e não iria entrar nem sair ninguém. No Figueirense, o treinador ficou em dúvida entre mim e outro colega, que foi escolhido. Fui mandado embora no dia do meu aniversário. Foi o aniversário mais triste da minha vida. Pensei em desistir, mas tive pessoas que me ajudaram muito.”

Brasil-Portugal

O sucesso total e absoluto – voos sempre lotados, embora o valor dos bilhetes seja absurdo – da rota Florianópolis-Lisboa, foi um dos maiores motivos para levar a TAP, companhia portuguesa, a projetar para no mínimo 100 os voos semanais do Brasil para Portugal no verão europeu deste ano. A companhia atingiu dois milhões de passageiros entre os países em 2024. O anúncio deve ser feito hoje, na abertura da Feira de Turismo de Lisboa.

Suspeita

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) enviou requerimento de informações ao chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, para que dê detalhes do contrato de R$ 483,3 milhões que o governo fez, sem licitação, com a entidade não-governamental Organização dos Estados Ibero-Americanos para organizar a Cop30, a conferência sobre mudanças climáticas, em Belém, no final deste ano. Hum…

No ar

A decisão recente da Azul Linhas Aéreas, que suspendeu os voos para o aeroporto de Correia Pinto, o mais próximo da Serra Catarinense, pegou os empresários da região de surpresa. Agora, os membros da Associação Vinhos de Altitude apostam suas fichas no terminal de São Joaquim, reinaugurado em 2024 após 32 anos de inatividade.

Em grande estilo

Cecília Kerche, a grande primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e embaixadora da dança pela Unesco, vem a Joinville para celebrar, dias 15 e 16, os 25 anos da Escola Bolshoi, interpretando a Rainha em “O Lago dos Cisnes”, um dos balés mais emblemáticos de sua carreira. Cecilia despediu-se dos palcos há nove anos.

Congresso irreal

O mesmo Congresso Nacional que, na véspera do carnaval, através de seu presidente, senador David Alcolumbre (arght!!!!), aprovou um aumento de 22,19% no auxílio-alimentação dos seus funcionários, não mostra nenhuma disposição de pautar a tributação dos mais ricos para compensar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

“Branded residences” 1

O mercado dos chamados “branded residences”, empreendimentos residenciais integrados ou anexas a um hotel, está chegando com tudo em SC. Balneário Camboriú e Itajaí já contam com alguns dos mais icônicos dessa tendência , como o Yachthouse by Pininfarina, já entregue e que é o edifício residencial mais alto do Brasil, com 294 metros de altura e 81 pavimentos. Seus valores começam por R$ 9 milhões e chegam até R$ 65 milhões.

“Branded residences 2

Outro destaque em Balneário Camboriú é o Tonino Lamborghini Residences, primeiro empreendimento da marca no país, desenvolvido pela Embraed, com previsão de entrega para dezembro de 2026. Um apartamento, quando foi lançado em 2020, era comercializado por R$ 4 milhões. Agora, está avaliado em mais de R$ 10,5 milhões.