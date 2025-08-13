Scanner de presídio de SC flagra homem tentando entrar com material proibido presos às pernas

Na tarde de terça-feira, 12, um visitante foi flagrado tentando entrar no Presídio Regional de Joinville com nove invólucros presos às pernas, contendo cerca de 91 gramas de substância semelhante a fumo, além de quatro pacotes de papel de seda. O material teria como destino um detento da unidade.

A apreensão foi identificada por um scanner corporal, tecnologia que Santa Catarina implantou pioneiramente em seus presídios a partir de 2017. Desde então, o estado avançou na modernização da segurança prisional e, em 2022, todas as unidades prisionais já contavam com o equipamento.

O uso dos scanners permite identificar com precisão objetos e substâncias escondidas no corpo dos visitantes, reforçando a atuação da Polícia Penal na fiscalização e no controle rigoroso da entrada de materiais proibidos.

Essa iniciativa, nacionalmente reconhecida, eliminou a revista íntima manual, garantindo um sistema mais moderno, eficiente e seguro para todos os envolvidos.

