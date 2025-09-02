Se chover, vai parar? Saiba o impacto da chuva nas obras da avenida Primeiro de Maio, em Brusque

O secretário de Infraestrutura, Deco Batisti, explicou ao jornal O Município o impacto da chuva nas obras de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque. De acordo com ele, sempre que chover, os serviços serão paralisados para drenagem da água.

Deco afirma que, para inserir as galerias subterrâneas, serão abertos buracos na via, que ficam propícios a inundar.

“No local em que chover, vai alagar. Então não tem como continuar a obra. Se a chuva for fraca, demora um dia para ser drenada e o serviço ser retomado. Caso seja persistente, a obra ficará parada até que cesse”, afirma.

O secretário destaca que os materiais para a obra já foram levados ao local e que estão sendo realizados treinamentos com agentes de trânsito para a operação dos semáforos instalados no trecho.

Serviços adiados

Em virtude da previsão do tempo para os próximos dias, as obras na avenida Primeiro de Maio, que tinham início previsto para esta segunda-feira, 1º, foram adiadas inicialmente por uma semana. Os trabalhos devem começar na próxima segunda-feira, 8 de setembro.

De acordo com a Defesa Civil de Brusque, a partir desta segunda-feira, a circulação marítima ganha força e a chuva tende a ser mais persistente entre o Vale do Itajaí e o litoral, podendo ocorrer a qualquer hora do dia. Há possibilidade de alagamentos e enxurradas pontuais.

Nova fase das obras

A obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio entra em uma nova fase, com impacto direto no trânsito da região. A principal mudança é a adoção do sistema de vala aberta, em substituição ao método anterior de escavação subterrânea, para a instalação de galerias de drenagem com dimensões de dois metros quadrados.

Quando concluída, a nova estrutura de drenagem deve eliminar os constantes alagamentos na avenida Primeiro de Maio. A intervenção ocorre em um trecho de aproximadamente 850 metros, entre as proximidades da Dokassa Distribuidora e a Sociedade Beneficente.

A obra será executada no período noturno, das 20h30 às 4h30, para reduzir os impactos na mobilidade.

Mudanças no trânsito

A interdição será realizada sempre em trechos de cerca de 50 metros, no local das escavações. Durante o dia, nesses pontos, o sistema “Siga e Pare” orientará o trânsito.

Além disso, haverá ajustes nos horários de maior fluxo: das 7h às 9h, a preferência será no sentido bairro-Centro; e das 17h às 19h (ou até o início das obras, às 20h30), no sentido Centro-bairro.

Com as interdições, o trânsito na região da rótula da figueira, que atualmente recebe o fluxo de cinco ruas distintas, deve se intensificar. Por isso, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) implantou medidas que reduziram de cinco para três os pontos de conflito na rotatória, com o objetivo de melhorar a fluidez e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

A avenida Getúlio Vargas passou a ter sentido único, com conversão livre para quem vem da rua Azambuja

A rua Gustavo Richard passou a operar em mão inglesa, permitindo conversão à esquerda livre para a Getúlio Vargas (ao lado do posto de combustível)

Motoristas que vêm da rua Pedro Werner podem acessar a rua Azambuja pela rua Augusto Maluche, com possibilidade de conversão à esquerda para a rua Gustavo Richard e à direita para a avenida Dom Joaquim

Leia também:

1. Setembro começa úmido e sinaliza novo período de frio em Brusque

2. Chuvas adiam início das obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque; saiba nova data

3. PRIMEIRA MÃO – Psicólogo acusado de abusar de menino em Brusque é condenado; saiba pena

4. VÍDEO – Protetora denuncia maus-tratos durante cavalgada entre Brusque e Nova Trento

5. Homem que atropelou três pessoas em Brusque enquanto dirigia embriagado em 2016 é condenado pelo júri

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

