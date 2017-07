Promessa é dívida, dizia-se em um tempo com menos fake News e pós verdade… Já que prometemos mais uma semana com os textos dos alunos do 7º ano A da E.E.F. Angelo Dognini, sob a orientação da professora de Português Juliana Costa Masera. O exercício de imaginação continua: e se eu fosse…

Se eu fosse um zumbi

Se eu fosse um zumbi não poderia morrer, pois seria um morto vivo. A cada dia eu ficaria inteligente porque eu comeria cada vez mais cérebros. Ser um zumbi seria demais! Quando eu saísse na rua as pessoas gritariam:

– Socorro! Socorro! Um zumbi está rodando na cidade. – Eu iria adorar.

Se eu fosse um zumbi, frequentaria a Escola Monstro e seria o mais arteiro da sala. Ficaria incomodando os alunos e professores com minhas piadas horríveis de monstros, como por exemplo:

– O que um esqueleto para o outro?

– Não sei, o que ele disse?

– O macarrão esta delicioso!

Mas ninguém riria porque não tem graça nenhuma. Ao final da piada eles diriam:

– Uh! Que piada ruim! Você é um chato, fez a gente parar pra ouvir isso!

Eu responderia que sabia que era ruim e por isso que eu contava.

O resto do tempo eu passaria rodando a cidade, assustando todos ao meu redor.

Alisson Samuel Venzon

Se eu fosse um planeta

Se eu fosse um planeta viveria no espaço com meus amigos Mercúrio, Saturno, Urano e meus alguns outros. Iria ter vida dentro de mim… Mas meu único ponto fraco seria o meteoro. Não teria com o que me defender daquela bola de fogo enorme. Caso algum se chocasse contra mim seria meu fim. Mas acho que isso não aconteceria, pois teriam bilhares de estrelas me protegendo. Imagine só um planeta parado sem fazer nada, apenas conversando com outro:

– E aí, Urano, tudo beleza?

– Tudo! E aí, Terra, tudo bem com você também?

– Claro. Mas como está escuro hoje, não é?

Iríamos ficar conversando, pois não teríamos o que fazer. Talvez também não teríamos uma família ou parentes…

Enfim, seria bem legal se eu fosse um planeta, mas também bem estranho.

Gabriel Tavares Gil

Se eu fosse uma gata

Fiquei pensando, se eu fosse uma gata eu não seria muito amorosa, ou melhor, só ás vezes. Pensando mais sobre isso, iria querer ter uma ótima dona, que me fizesse carinho, para que eu pudesse amá-la muito. Como eu iria ter uma ótima dona iria protegê-la também, é claro.

Para as pessoas que eu não gostasse eu iria lhes arranhar até gritarem:

– SOCORRO! Tira esse gato daqui! Gata má!

E quando minha dona viesse dizendo:

– Pare de arranhá-los!

Eu me faria de coitadinha, fazendo minha dona se arrepender e me dar carinho pedindo desculpa. Isso seria bem legal! Minha dona até poderia ter mais gatas como eu. Assim eu teria várias amigas para brincar, porque é muito chato brincar sozinha.

Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas as gatas também são. E as gatas são até melhores, mais comportadas e não viram a casa do avesso. Seria muito legal se eu fosse uma gata.

Maria Gabriella Pereira Fabres

Se eu fosse um passarinho

Se eu fosse um pássaro voaria com minhas asas pequenas e macias só para te encontrar. Eu levaria nas minhas pequenas assas o meu amor só para te dar. Teria um voo silencioso e nunca iria ficar parado, por que seria um passarinho e o meu desejo do coração e só cantar e tagarela, como um pássaro faz….

Enfim, só sei de uma coisa: que vou voar sem para todos os países, e para todos os continentes. Jamais pararia de cantar e tagarelar. Minha vida seria sempre divertida, se eu fosse um passarinho.

Vitórya Gabrielly Masson

Se eu fosse uma árvore falante

Se eu fosse uma árvore eu não poderia brincar com meus amigos, eu só poderia olhá-los brincando. Se eu fosse uma árvore eu poderia dar frutos deliciosos para os animais, mas acho que seria um pouco chato porque eu só ficaria parado sem me mexer. Acho que queria ser uma árvore falante! Olha que legal seria…

Em um dia de sol poderia conversar com os meninos:

– Olá! Qual o seu nome?

– Meu nome é Arthur! – Ele diria.

– Arthur, o que você faria se fosse uma árvore como eu?

– Eu daria frutos e ar puro para as pessoas, por isso é tão importante ser uma árvore!

– Legal conversar com você, Arthur! – E ficaria o observando brincar na minha sombra.

Tiago Portela Lubke

Se eu fosse um relógio

Se eu fosse um relógio eu atrasaria o alarme do meu tio para ele acordar mais tarde e ele reclamaria dizendo que o relógio não havia despertado no horário certo. Seria muito engraçado. E ele diria:

– Meu Deus! O que aconteceu com essa relógio?

– Oi, tio. – Eu falaria.

– Quem é?

E eu acharia muito engraçado, porque meu tio faz muitas pegadinhas comigo, se eu fizesse com ele, ele saberia que não é só ele que pode me pegar.

Gabriel Schlindwein



Professora orientadora Juliana Costa Masera – textos dos alunos do 7º ano A da E.F.F. Angelo Dognini.