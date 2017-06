O Like de hoje é todo dedicado a um projeto de sala de aula, levado adiante pela professora de Português Juliana Costa Masera com os lçunos do 7º ano A da E.E.F. Angelo Dognini. Um maravilhoso exercício de imaginação, que levou os estudantes a saírem de si e enxergarem o mundo a partir de um ponto de vista totalmente diferente. E se eles fossem… outra coisa? A ideia é tão linda e o resultado tão apaixonante… que vamos continuar com mais textos na próxima semana!

Se eu fosse uma árvore

Se eu fosse uma árvore não poderia sair por ai brincando com meus amigos. Ficaria plantado sempre no mesmo lugar. Se eu fosse uma árvore, também não poderia mais jogar futebol.

Se eu fosse uma árvore, poderia ver tudo ao meu redor. Veria a cidade crescer e a mata desaparecer e, é claro, que isso me causaria um grande pavor, pois eu poderia ser a próxima.

Mas ser uma árvore tem o lado bom: eu poderia dar frutos para alimentar os pássaros, dar ar e sombras para as pessoas também. Posso ver os animais pulando e se divertindo em meus galhos… E depois que minhas forças se acabassem, serviria para muitas outras coisas, construir casas, móveis, lápis e até o papel.

É por isso que digo:

– Preserve as árvores! Coloque-se no lugar delas.

Daniel Willian Guilherme dos Santos

Se eu fosse um tomate

Ás vezes fico pensando: se eu fosse um tomate? Estou até me vendo todo gelado, espremido junto com os outros lá na gaveta da geladeira. Se eu fosse um tomate seria muito triste, seria terrível, seria o fim.

Sim! Porque eu odeio tomate e como poderia viver me odiando tanto?

Ainda bem que sou gente. Ser tomate dever ser pior que chuva nas férias, ou ficar sem celular.

Diego Portela Lubke

Se eu fosse um carro falante

Se eu fosse um carro falante, poderia me comunicar no trânsito. Quando encontrasse outro carro iria conversar:

– Ei! você viu o preço da gasolina?

– Sim, está um absurdo!

Passaríamos na frente das lojas de carros novos só para admirar a beleza deles:

– Olha os faróis da Ferrari! Como são lindos!

– É… dá até inveja. Eu queria ser um deles.

Se eu fosse um carro falante comentaria sobre minhas viagens, viagens de negócios, de trabalho e viagens de lazer:

– Ontem eu fui para Navegantes a trabalho, peguei um trânsito daqueles. Quando eu parei na sinaleira, ao meu lado parou um Camaro.

– Já eu fiquei o dia inteiro na garagem.

Indo para mecânica eu poderia opinar no trabalho do mecânico. Como seriam os ajustes, qual a peça que deveria ser trocada, como fazer a troca do óleo, ver o filtro, sugerir uma limpeza no motor e aí sim, estar pronto para pegar a estrada.

Gabriel Darold Piffer

Se eu fosse o Ender Dragon (Personagem Minecraft)

Se eu fosse o Ender Dragon eu poderia lutar com um jogador, porém o jogador teria que ir no Neether para lutar comigo. Eu ficaria em uma fortaleza, no subterrâneo do mundo. Eu seria muito poderoso, poderia destruir quase todos os blocos do jogo, exceto Obsidean, Bedrock e a Endstone (Pedra de fim). A dificuldade em me matar deve-se ao meu poder de me regenerar graças a vários cristais no topo da torre Obsidian.

Quando estivesse me regenerando, os cristais emitiriam partículas brancas e se algum jogador quisesse me matar, ele teria que atirar as flechas nos cristais e se esquivar dos meus ataques.

Com todos os cristais destruídos ficaria mais fácil de me matar, pois eu não poderia mais me regenerar. Quando estivesse quase morrendo eu iria explodir e criaria um portal de saída dropando o ovo do dragão.

Grazieli da Silva Barbosa

Se eu fosse o amor

Se eu fosse o amor estaria com todos, porque hoje muitas pessoas não tem amor em sua vida. Se eu fosse o amor seria mais presente nos relacionamentos porque ele é, muitas vezes, inexistente.

Se eu fosse o amor, expulsaria a falsidade e traria a felicidade para as amizades verdadeiras. Ficaria na vida das famílias e nunca mais sairia. Se eu fosse o amor habitaria no coração de cada um e se me perguntassem por que ser amor? Eu responderia:

– Só queria ser o amor para viver na vida das pessoas e transformá-las em seres melhores.

Jamylle Oliveira

Se eu fosse uma fábrica de desejos

Já pensou ser uma fábrica de desejos? Se eu fosse uma, a pessoa iria até mim fazer o seu pedido. Ela não teria que pagar nada! Se a pessoa estivesse muito doente era só ela ir na fábrica e dizer:

– Estou muito doente e meu desejo é ser curado!

Depois da pessoa pedir… PUFF! Já estaria curada. E assim seria com todos os desejos. Tirando todas essas coisas legais, teriam três regras:

1º: Só pessoas boas poderiam fazer seus desejos;

2º A pessoa só poderia fazer três pedidos por ano;

3º A pessoa não poderia fazer pedidos maus.

Sanatiel Murceski

Se eu fosse um manequim

Fico pensando e se eu fosse um manequim?! Eu vestiria muitas roupas, roupas bonitas, mas na hora de trocar de roupa não seria legal… Eu não iria poder me mexer e muito menos comer, mas teria um ótimo corpo. Não poderia sair na rua, mas também não precisaria lavar minhas roupas, pagar aluguel, me preocupar com contas ou com os estudos.

Meu passatempo seria olhar as pessoas na rua e pensar o quão bonita ou o quão brega eram suas roupas. Me imaginaria falando:

– Olha na loja onde eu fico tem muita roupas melhores que essa! Quer que eu te leve até lá?

Ou então:

– Você comprou essa roupa na loja onde eu moro, não é? Queria tanto ter usado ela antes de você, mas estava em outro manequim…

Poderia até ajudar os outros a mudar um pouco seu estilo. Mas ainda prefiro ser eu mesma, com todas as minhas qualidades e defeitos.

Thaissa Gonçalves da Silva

Professora orientadora Juliana Costa Masera – textos dos alunos do 7º ano A da E.F.F. Angelo Dognini.