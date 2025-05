Brusque começa a Série C se mantendo no G-8 com segurança

Mais uma vez, o time do Brusque teve uma atuação sólida na parte defensiva e segurou um bom empate contra o Náutico no último domingo, no Recife. Pegando um time com a corda no pescoço, o time quadricolor soube se comportar bem e trouxe um pontinho pra casa.

Partindo do princípio de que 30 pontos são necessários para um time se classificar para a segunda fase da Série C, e o Brusque tem 10 jogos em casa na primeira fase, tendo ganhado todos, já tem um lucro aí de dois pontos. Tudo dentro do normal e sem apuros, como os que passam clubes como Figueirense, Náutico e até o ABC, adversário de amanhã, que está na zona de rebaixamento e com ameaça de perder o seu treinador.

Espero ver uma evolução ofensiva no time. O técnico Filipe Gouveia fez alterações no time titular que não surtiram tanto efeito assim. Talvez ele esperava uma subida de qualidade, que acabou não aparecendo. Isso acende o alerta para que a diretoria possa qualificar o plantel quando a janela de transferências abrir, no meio do ano. Enquanto isso, ele procura encontrar formas de ter um time que busque mais o gol. Afinal, não será sempre que vai aparecer uma bola aérea salvadora para garantir a vitória.

O jogo deste sábado, 10, tem um cenário muito parecido com a partida contra o Guarani. O Brusque vai enfrentar um ABC que terá que buscar um resultado fora de casa, ao contrário do jogo contra o Ypiranga, que estaria satisfeito com um empate. Com vontade e um pouco mais de qualidade na frente, a vitória vem.

Comunicação

O Brusque, como um time de Série C que é, tem se comunicado muito mal com o seu torcedor, bem como qualquer um do país que queira saber o que acontece com o time. A comunicação em si do clube está abandonada.

Para se ter uma ideia, o canal do Youtube do clube não posta nenhuma entrevista, que não seja a coletiva do técnico, há mais de duas semanas. A última postagem no X/Twitter do clube, uma das ferramentas mais acessadas no mundo, foi em agosto do ano passado. Já o site consta que o próximo jogo é contra o Ituano, que aconteceu pela primeira rodada, e a última notícia é do início de abril.

Para uma SAF que pregou profissionalismo, a forma como se comunica é horrível, para não dizer amadora.

Gramado

O Brusque e o Carlos Renaux já sabem que o gramado atual do Estádio Augusto Bauer não poderá receber jogos do Campeonato Catarinense e Brasileiro no ano que vem, se o gramado sintético não receber a certificação “Fifa Quality Pro”, que hoje não tem.

A CBF abriu uma exceção nesta temporada, e até o final do ano não tem problema nenhum para jogar lá. O problema é no ano que vem, onde existem duas alternativas: ou a Soccer Grass, empresa que instalou o gramado, arruma o tal do certificado “Quality Pro” pro seu produto, ou o campo vai ter que ser trocado. O relógio já está contando.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: