Se preservada, antiga ferrovia de SC reduziria gargalos na mobilidade

Ferrovias

Hoje lideranças empresariais e políticas choram a ausência de mais ferrovias em SC diante dos notáveis gargalos logísticos ocasionados pela concentração no modal rodoviário. Então vale lembrar que até o início da década de 70 existia a Estrada de Ferro Santa Catarina, que unia Rio do Sul a Itajaí, um importante corredor de desenvolvimento, e que permaneceu ativa por 62 anos. Construída com tecnologia alemã, a única no Brasil nesses moldes, a estrutura chegou a ter 180 quilômetros de extensão e operou até 1971, quando as estradas enterraram a linha férrea. Tivesse sido preservada em seu roteiro original hoje teríamos outra realidade nos transportes.

Arco íris

Florianópolis está em 7º lugar no ranking global de hospitalidade para viajantes LGBTQ+, divulgou ontem a plataforma Booking.com. Antes da capital catarinense estão Milão, Roma, São Paulo, Londres, Cidade do México e Madrid. Em 8º, 9º e 10 estão Porto, Rio de Janeiro e Cidade do Cabo. A capital catarinense vem se destacando por ter cada vez mais acomodações para aquele público. São 691 atualmente.

Conquista

Ameaçados por resolução do Conselho Nacional de Justiça, o direito das partes de solicitarem julgamento presencial e de o advogado falar em tempo real durante as sessões de julgamento virtuais, foram assegurados pela OAB-SC junto ao Tribunal de Justiça de SC, que regulamentou a matéria. É uma das conquistas mais relevantes para a cidadania, pois garante o contraditório, a ampla defesa e a participação democrática no processo judicial, destaca o presidente da seccional catarinense, Juliano Mandelli.

Licenciamento ambiental 1

Terminou por volta das 4 horas da madrugada de ontem a tensa seção da Câmara dos Deputados em que foi aprovado polêmico projeto sobre licenciamento ambiental. Estava lá, bem atento, o deputado federal Valdir Cobalchini (MDB-SC), pronunciando-se a favor. Disse que milhares de projetos de investimentos púbicos e privados estão nas gavetas dos órgãos ambientais aguardando licenciamento e que quem duvidasse dele que fosse a Florianópolis ver o projeto da marina da Avenida Beira Mar Norte, com investimento de R$ 250 milhões, há 10 anos aguardando licenciamento.

Licenciamento ambiental 2

No âmbito estadual, a aprovação foi aplaudida pela Federação das Indústrias (Fiesc): “Representa um avanço necessário ao consolidar normas gerais hoje dispersas em instruções normativas de diferentes origens e resoluções do Conama, entre outros órgãos do setor”, expressou em nota. Finaliza dizendo que a aprovação contribui diretamente para destravar investimentos, melhorar o ambiente de negócios e garantir maior coerência entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico.

Uma dentro

Nas rodas o que mais se ouve nas últimas horas é a frase “deu uma dentro”, referindo-se à decisão de Lula de vetar o aumento do número de deputados federais. Uma nova pesquisa nacional, anteontem, mostrou que apenas 10% são favoráveis a que se aumente a representação parlamentar federal.

Orquídea

No pacotão de projetos aprovados no Legislativo estadual anteontem está um de autoria da Mesa Diretora, que cria o orquidário vertical da Assembleia Legislativa do Estado de SC, com o nome (belíssima homenagem) de Orquidário Padre Raulino Reitz. A orquídea Laélia Purpurata e a árvore Imbuia são símbolos da natureza que representam SC.

Realidade feminina 1

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado (Fapesc) inicia em agosto um inédito levantamento para identificar as realidades das mulheres que vivem em SC. A vice-governadora Marilisa Boehm, que coordena várias ações do Estado em defesa das mulheres, diz que há realidades diferentes e que há necessidade de um diagnóstico para definir ações precisas com as características de dada região. Detalhe: Marilisa foi por três décadas delegada da Polícia Civil em Joinville.

Realidade feminina 2

Algumas ações não podem esperar. No Plano Estadual de Combate à Violência Contra as Mulheres consta que todas as cidades com população entre 50 mil e 150 mil habitantes terão delegacias especializadas de atendimento à mulher. As com mais de 300 mil terão, além daquelas, , outra para criança, adolescente e idoso e mais uma para apuração de ato infracional (voltada à adolescentes em conflito com a lei).