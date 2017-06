Sebastião Lima (PSDB) é indicado líder da oposição ao governo Jonas Paegle

Bloco de oposição

Depois de um tempo sem oficialização, na sessão de ontem da Câmara de Brusque houve a formalização do bloco de oposição ao governo do prefeito Jonas Paegle. O vereador Sebastião Lima (PSDB), que está no seu primeiro mandato, foi indicado como líder da oposição. Em seu discurso, disse que o grupo irá fazer uma fiscalização rigorosa dos atos de governo. “Esse grupo não será frouxo, estamos aqui para que nenhum de nós se envergonhe por algo que foi feito e sermos negligentes”.

Composição

Além de Lima, fazem parte oficialmente do bloco oposicionista, segundo o documento apresentado, os vereadores Jean Pirola e Ana Helena Boos, ambos do PP; Marcos Deichmann (PEN), Paulo Sestrem (PRP), Leonardo Schmitz (DEM) e Claudemir Duarte, o Tuta (PT). Um detalhe importante é que toda a mesa-diretora, responsável por decidir a pauta de votações, está no bloco, o que pode complicar a vida do governo.

Caminho Madre Paulina

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Halisson Habitzreuter, se reuniu na segunda-feira, 19, com os idealizadores do Caminho Madre Paulina, Marco Antônio Rodrigues Vilarinho e Isaque de Borba Correa. O objetivo do encontro foi conhecer um pouco mais sobre o projeto e verificar a possibilidade de Brusque fazer parte da rota dos peregrinos. De acordo com Vilarinho, o objetivo é criar uma estrutura para as pessoas poderem ingressar no caminho a qualquer tempo, sem depender de uma excursão em uma data específica, a exemplo do famoso Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

Duplicação da Antônio Heil

Ainda sobre a Acibr, a duplicação da rodovia Antônio Heil (SC-486) foi um dos assuntos levantados na reunião de diretoria deste mês. Os empresários demonstraram preocupação com o futuro, quando a obra estiver concluída. Segundo analisaram, a cidade não está se preparando para o crescimento e desenvolvimento que a duplicação trará para toda região.

Interdição da ponte

A Acibr também encaminhou nesta semana ofício ao prefeito Jonas Paegle, solicitando informações sobre os problemas verificados na estrutura da ponte Artur Schlösser, em virtude das recentes enchentes em nossa cidade. No documento, assinado por outras entidades, são questionadas as medidas que serão tomadas pela administração solucionar o problema. A prefeitura convocou uma coletiva de imprensa para amanhã, para explicar o caso.

PAC Nova Brasília

Representantes das empresas Catedral e Multi Service, que executam a obra do PAC Macrodrenagem no bairro Nova Brasília, em Brusque, estiveram ontem na manhã desta terça-feira, 20, no Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb). O objetivo foi a entrega de documentos sobre a situação dos empregados que executam os serviços, como comprovante de treinamentos em segurança e pagamento de salários.

Salários atrasados

Um dos pontos discutidos na reunião foi sobre os salários em atraso. Ambas as empresas confirmaram que há valores pendentes. “Solicitamos que sejam quitados o mais rápido possível. Eles se comprometeram em fazer isso, porque há interesse em regularizar tudo o mais rápido possível”, frisou Izaias Otaviano, presidente do Sintricomb. As empresas se comprometeram a entregar toda documentação faltante ao sindicato, no que diz respeito à situação dos empregados, até hoje à noite.

Remoção de entulhos

O vereador Claudemir Duarte, o Tuta (PT), apresentou requerimento para que a prefeitura providencie remoção de entulhos de uma residência que fica na rua David Hort, no São João. Segundo o parlamentar, a casa foi atingida pela argila de um barranco que desmoronou durante as chuvas das últimas semanas, e a Defesa Civil autorizou a limpeza e remoção do material argiloso que tomou conta da residência. No entanto, a família não tem condições financeiras de fazer essa remoção.

Remendos do Samae

Nos últimos dias, tem aumentado as reclamações a respeito dos remendos feitos pelo Samae no asfalto, após suas intervenções. Sobre o tema, o vereador Leonardo Schmitz (DEM) fez pedido de informação ao Executivo, no qual solicita, entre outras informações, cópia do procedimento licitatório da empresa contratada para efetuar os recapeamentos asfálticos requisitados pela autarquia, e se o serviço de recapeamento asfáltico contratado possui garantia.

Correção

A Prefeitura de Brusque esclarece que, ao contrário do informado neste espaço na edição de ontem, a função do médico auditor não é fazer perícias para atestados de auxílio-doença, e sim realizar auditoria médica relacionada com com os processos hospitalares, autorização e regulação e fiscalização procedimentos hospitalares.