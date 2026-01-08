Sebrae de Santa Catarina abre 220 vagas de capacitações gratuitas em Brusque e região

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Santa Catarina, por meio da Regional Foz do Itajaí, abriu 220 vagas gratuitas para empreendedores de Brusque e região para 2026. As capacitações são presenciais e acontecem de segundas-feiras, no período noturno, das 18h20 às 22h, na própria agência de Brusque.

As inscrições podem ser realizadas na agência de atendimento do Sebrae em Brusque, localizada na avenida Hugo Schlosser, 475, no bairro Jardim Maluche, ou pelo WhatsApp (47) 3351-3701.

Ao todo, são 10 modalidades de capacitação, ministradas por especialistas, com temas que abordam desde regularização e declaração para pessoa jurídica, até atendimento, precificação, finanças, vendas e gestão.

Atualmente, Brusque conta com 12.815 microempreendedores individuais. A atividade de serviços lidera o ranking (6.643) seguida pela indústria (2.642) e pelo comércio (2.091). Para a analista de negócios da Regional Foz do Sebrae de SC, Juliana Bernardi Dall’antonia, a iniciativa é uma excelente oportunidade para iniciar o ano com planejamento.

“São diversos temas para auxiliar o empreendedor no dia a dia, orientar a tomada de decisões e planejar os próximos meses de forma ordenada e com chances reais de crescimento”, destaca Juliana.

Confira a programação das oficinas

26/01 – Oficina Microempreendedor Individual (MEI) na Prática, aprenda sobre regularização e declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Irpj);

23/02 – Faça do atendimento uma ótima experiência;

16/03 – Oficina MEI na prática: emissão de nota fiscal;

30/03 – Faça sua estratégia de precificação;

13/04 – Faça seus indicadores financeiros;

27/04 – Alcance mais vendas online;

11/05 – Faça seu fluxo de caixa;

25/05 – Instagram para pequenos negócios;

22/06 – Do zero ao lucro tráfego pago na prática;

20/07 – Faça gestão de estoque inteligente.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

