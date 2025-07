Sebrae realiza programa de capacitação para migrantes e imigrantes em Brusque

Um programa de capacitação para imigrantes será realizado em Brusque. A ação é promovida pelo Sebrae, por meio do TraPOW, e está com as inscrições abertas. As atividades serão realizadas de forma presencial, em datas e horários definidos com a organização.

O programa é voltado especialmente para migrantes e imigrantes. Ele oferece trilhas práticas com especialistas, conteúdos acessíveis e uma rede de apoio para quem está começando uma nova vida na cidade. As vagas são limitadas e os cadastros podem ser feitos clicando aqui.

As atividades serão realizadas de forma presencial, em datas e horários acessíveis para o público. O programa é gratuito e totalmente voltado para ajudar novos moradores de Brusque a darem seus primeiros passos com autonomia e segurança. A iniciativa do Sebrae conta com a parceria da Ousaria e oferece uma jornada gratuita de qualificação, mentorias e apoio para quem quer conquistar seu espaço no mercado de trabalho ou iniciar um negócio.

O TramPOW faz parte do Programa de Inclusão Socioprodutiva do Sebrae, que tem como objetivo fortalecer a autonomia econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio da educação empreendedora, do acesso a oportunidades de negócios e do estímulo à formalização.

Mais informações podem ser obtidas com o Sebrae Brusque pelo telefone (47) 3351-3701.

