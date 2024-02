Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo traça parcerias com Acibr em Brusque

Na tarde da quarta-feira, 7, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo reuniram-se com gestores da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) para iniciar as conversas sobre as parcerias deste ano.

O presidente da entidade, Marlon Sassi, ressalta a importância de o poder público realizar essas parcerias. “Queremos participar dos eventos da prefeitura; precisamos caminhar juntos. Com isso, podemos evoluir e fortalecer ainda mais nossa cultura local”.

A diretora-geral de Turismo, Rafaela Maestri, comemora a parceria. “Estamos em fevereiro, mas já estamos planejando para o futuro. Conversamos muito sobre o nosso tão querido Festival da Cuca e também o Temperô”.

“Nesta reunião, alinhamos ações para que esses eventos sejam cada vez melhores. Queremos sempre trazer novidades para os brusquenses, e essas parcerias nos proporcionam isso”, finaliza.

