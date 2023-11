Secretaria de Desenvolvimento Social define calendário de atividades dos grupos de Idosos e Mães de Brusque

Nesta quinta-feira, 9, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos com os grupos de Idosos e Mães de Brusque. Na ocasião, a secretária da pasta, Fabiana Gascoin, e o responsável pelos grupos, Narciso Rosa, alinharam o calendário de atividades para o ano de 2024 com as coordenadoras dos grupos.

“Montamos uma agenda e a apresentamos aos presentes. Ressaltamos sempre a importância do apoio e da presença de todos, para que cada vez mais possamos oferecer atividades para eles”, comenta Fabiana. “No próximo ano, teremos os jogos que eles adoram, o Luau, visitas e também, a partir de agora, teremos reuniões mensais com eles. Juntos, no Conselho Municipal dos Idosos, alinharemos as políticas referentes a eles”, continua a secretária.

A Prefeitura de Brusque realiza diversas ações com os grupos da cidade e proporciona dias diferenciados para eles, como a Fenarreco da Melhor Idade, o Dia da Melhor Idade e o Luau da Melhor Idade, entre outras atividades.

“Enfatizamos sempre a necessidade de termos responsabilidade e cuidado com nossos idosos, que contribuíram para construir o lugar onde hoje moramos. Esses grupos fazem muita diferença para eles; são como uma família. Como poder público, temos a responsabilidade de oferecer o melhor para toda a população”, finaliza a secretária.

