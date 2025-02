Secretaria de Educação de Brusque abre cadastro para matrículas em Centros de Educação Infantil

A Secretaria de Educação de Brusque abriu o cadastro de intenção de matrícula para crianças de 0 a 3 anos em Centros de Educação Infantil da rede pública municipal e instituições credenciadas. O processo é realizado por meio do Programa Fila Única, responsável por centralizar a demanda e organizar a lista de espera com base em critérios de prioridade. Os cadastros foram abertos nesta semana.

As famílias interessadas devem comparecer a uma das unidades de ensino da rede municipal para realizar o cadastro, no qual é possível indicar até quatro escolas de preferência, desde que localizadas em um raio de até cinco quilômetros da residência. No ato do cadastramento, todos os dados fornecidos precisam ser comprovados documentalmente.

O objetivo do programa é garantir transparência e organização no processo de matrícula, atendendo às necessidades das famílias e priorizando o acesso à educação infantil.

Para mais informações sobre a documentação necessária, os responsáveis podem acessar o site ou entrar em contato com a Central de Vagas da Secretaria de Educação, pelo telefone (47) 3251-1804 ou e-mail [email protected]. É possível também ir até a Prefeitura de Brusque, no setor da Secretaria de Educação, no 3º andar.

