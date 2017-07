Secretaria de Educação de Brusque abre inscrições para o desfile de 4 de agosto

Com o tema “Brusque 157 anos: Crescimento sustentável e valorização do ser humano”, as escolas, entidades e associações poderão parabenizar o município em mais um desfile comemorativo, no dia 4 de agosto.

A Secretaria de Educação abriu as inscrições e os interessados têm até a próxima quinta-feira, 20, para realizar o cadastramento. O regulamento completo e o formulário para inscrição podem ser acessados no site oficial da Prefeitura de Brusque (www.brusque.sc.gov.br) e encaminhados para o e-mail educacaofisica@educacao.brusque.sc.gov.br.

De acordo com a equipe organizadora será permitido no máximo 50 participantes por grupo, com somente um carro alegórico, sem som mecânico ou automotivo. No dia 28, às 9h, no auditório da Arena Multiuso, os representantes de cada entidade inscrita deverão se reunir para tratar dos detalhes do desfile.

Neste ano, as solenidades iniciam às 8h30, com o hasteamento da bandeira na praça Barão de Schneeburg. O tradicional desfile começará as 9h, na avenida Cônsul Carlos Renaux, nas proximidades da Casas Bahia, seguindo em direção a ponte Estaiada.