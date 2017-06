Secretaria de Educação de Brusque entrega uniformes de inverno aos alunos

A Secretaria de Educação de Brusque realizou a entrega simbólica dos kits de uniforme de inverno aos alunos da rede municipal de ensino. A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira, 27, no Centro de Educação Infantil (CEI) Benta Vanolli, no bairro Azambuja.

Os kits incluem uma calça, um moletom e uma jaqueta. Ao todo, foram entregues 12.595 kits para as crianças da Educação Infantil e ensinos Fundamental e Médio.

O valor pago pela Prefeitura de Brusque, segundo o secretário de Educação, José Zancanaro, foi de R$ 860 mil, em recursos próprios da pasta.

Somando o uniforme de verão e os kits de material escolar, o valor despendido pela secretaria foi de R$ 2,34 milhões, em 2017. “Com muitas dificuldades, evidentemente, a administração municipal não se furtou de seu compromisso”, disse Zancanaro, durante a cerimônia.

Mesmo modelo

O modelo do uniforme é o mesmo que foi entregue no ano passado, por decisão da Secretaria de Educação. Zancanaro explica que a pasta decidiu manter o modelo para evitar novos custos para o governo.

Além disso, segundo ele, isso poderia trazer problema para as famílias cujas crianças já possuem atual modelo e, em alguns casos, ainda podem ser utilizados.

O modelo do ano passado foi modificado durante a gestão interina de Roberto Prudêncio Neto (PSD). À época, ele anunciou a mudança do uniforme vermelho, utilizado durante o governo Paulo Eccel (PT) para cinza. A alegação do governo foi de que era “uma cor neutra, de fácil manutenção e limpeza”.

Entrega

Os uniformes serão todos entregues até o fim da semana, segundo o secretário. Para as crianças do berçário, entretanto, a entrega já foi realizada.