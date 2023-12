Secretaria de Educação de Guabiruba convoca pais para efetuarem as matrículas do ano letivo de 2024 nas creches do município

Na última sexta-feira, 1º, a Secretaria de Educação de Guabiruba divulgou a data e os horários para os pais ou responsáveis, que estão pré-inscritos no programa Fila única, efetivarem a matrícula do ano letivo de 2024 nas creches do município.

A lista com os nomes dos alunos foi divulgada no portal da Prefeitura de Guabiruba. Os pais ou responsáveis devem se dirigir até o plenário da Câmara de Vereadores de Guabiruba na próxima quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8.

Ao todo, estão disponíveis 307 vagas para creches em 2024, sendo 73 para berçário, 101 para maternal, 63 para maternal II e 70 para maternal III.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Educação, por meio do telefone (47) 3308-3102 ou por e-mail: educacao@guabiruba.sc.gov.br. A secretaria funciona no horário comercial de 8h às 12h e 13h30 às 17h.

Confira os horários:

BERÇÁRIO – dia 07/12/2023 – Horário: 8h30min – Plenário da Câmara de Vereadores

MATERNAL I (Grupo1) – dia 08/12/2023 – Horário: 8h30min – Plenário da Câmara de Vereadores

MATERNAL I (Grupo 2) – dia 08/12/2023 – Horário: 10h00min – Plenário da Câmara de Vereadores

MATERNAL I (Grupo 3) – dia 08/12/2023 – Horário: 14h00min – Plenário da Câmara de Vereadores

MATERNAL II – dia 07/12/2023 – Horário: 10h00min – Plenário da Câmara de Vereadores

MATERNAL III – dia 07/12/2023 – Horário: 14h00min – Plenário da Câmara de Vereadores

