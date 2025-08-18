Secretária de Guabiruba atualiza situação de famílias que ficaram desabrigadas após casa ser destruída por incêndio

A secretária de Assistência Social, Habitação e Emprego de Guabiruba, Caroline Razera, atualizou ao jornal O Município a situação das quatro famílias que ficaram desabrigadas após um incêndio destruir a casa onde viviam, no Centro do município, na manhã de sábado, 16.

Seis pessoas moravam na residência localizada na rua José Júlio Schumacher. Elas formavam quatro famílias e, atualmente, estão abrigadas provisoriamente em casas de amigos e familiares.

Segundo Caroline, assim que conseguirem outra moradia, as famílias retornarão para atendimento junto à secretaria, quando será disponibilizado o aluguel social — benefício temporário para custeio de aluguel.

“Hoje o município não tem nenhum abrigo para oferecer a essas pessoas. O encaminhamento seria abrigar em hotel até que consigam outro espaço para morar. Porém, no momento, só conseguimos hotel em Brusque e, devido à dificuldade com transporte, não seria viável”, explicou a secretária.

Ela acrescenta que a população foi orientada sobre doações de roupas e outros itens de casa, que devem ser encaminhadas às ações sociais do município. Já para as famílias atingidas, a pasta forneceu o Vale Cidadania — cartão alimentação — e orientações quanto à emissão dos documentos perdidos no incêndio.

Casa destruída

O incêndio aconteceu por volta das 6h30. Dez bombeiros atuaram na ocorrência. A residência, uma casa mista de aproximadamente 100 metros quadrados, já estava totalmente tomada pelas chamas quando a equipe chegou.

O foco inicial foi em um cômodo de madeira. Para combater o fogo, foram utilizados cerca de 10 mil litros de água.

Apesar da destruição, um dos quartos não foi atingido, permitindo que os moradores salvassem alguns pertences. No entanto, a casa não tem mais condições de ser habitada.

A área foi isolada para a realização da perícia e, até a publicação, a causa do incêndio não havia sido divulgada.

Leia também:

1. Fundada em Brusque, Havan se destaca como sexta marca nacional mais influente; confira o ranking

2. Prefeitura de Brusque abre consulta pública para definir padrões das calçadas; saiba como participar

3. Motociclista vítima de acidente na rodovia Ivo Silveira morre no hospital em Brusque

4. VÍDEO – Lombada é instalada em rua do Águas Claras, em Brusque, onde idosa morreu atropelada

5. Guabiruba vive noite de fé e devoção na 3ª Noite Vocacional; veja como foi



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

