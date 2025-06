Secretaria de Obras de Brusque abre processo seletivo; saiba como se candidatar

A Secretaria de Obras de Brusque iniciou o processo seletivo para os cargos de agente de obras, serviços especiais, eletricista, mecânico e servente. As inscrições começam nesta sexta-feira, 6, e encerram na próxima sexta-feira, 13.

Os interessados deverão cadastrar os documentos pessoais em formato PDF através do site da prefeitura. Ao final do cadastro, é necessário salvar ou imprimir o comprovante de inscrição. O resultado da lista preliminar estará disponível no dia 17 de junho, enquanto o resultado será divulgado no dia 2 de julho.

Os requisitos incluem nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações eleitorais e militares, além de não ter condenações criminais.

Os candidatos não podem acumular cargos públicos e devem ter aptidão física e mental para o exercício da função. Mais informações podem ser consultadas no edital disponível no site.