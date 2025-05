Secretaria de Obras de Brusque muda formato da operação tapa-buraco; conheça novo modelo

A forma da Secretaria de Obras tapar os buracos que abrem nas ruas de Brusque passa por mudança. A pasta começou a investir em remendos mais duradouros, mesmo que o trabalho seja mais demorado do que os consertos mais simples da operação tapa-buraco, realizados anteriormente.

De acordo com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, o principal objetivo da mudança é evitar a reparação de um mesmo buraco mais de uma vez. Ele relata que a alteração na forma de trabalho foi discutida em conversas com servidores efetivos da secretaria.

A forma simples de tapar buracos fazia com que todo o trabalho fosse prejudicado e até perdido em períodos chuvosos. Na prática, com a mudança, a área de colocação da massa durante o reparo do buraco passa a ser maior, o que garante mais firmeza do remendo.

“As equipes agora realizam um trabalho que antecede a colocação da massa no buraco. São feitos recortes para que seja feita uma compactação melhor da massa. Isso aumenta a área de sustentação e a durabilidade do reparo”, explica.

O novo modelo faz com que o remendo suporte períodos de chuva. Ivan considera que os ganhos do trabalho compensam, apesar de o serviço ter execução mais demorada. O secretário avalia que, no fim, as equipes ganham tempo, pois o remendo duradouro evita o retorno ao local para eventuais novos reparos após dias ou semanas.

Investimento em recapeamento

O secretário de Obras defende que o investimento seja concentrado também no recapeamento de vias. Ele considera que o custo para recapear as ruas e avenidas do município será compensado em razão da durabilidade do asfalto que é colocado, já que a tendência é que o novo pavimento previna a abertura de buracos e, consequentemente, o custo para repará-los.

“Temos problemas com a idade do pavimento de toda a cidade. A solução é o recapeamento e já estamos trabalhando desta forma. Além da segurança e melhoria para a população, é uma economia. Temos gastos com recapeamentos, mas realizamos o remendo uma vez só, e não toda semana”.

Ruas e avenidas importantes de Brusque foram recapeadas nos últimos meses e anos: ruas José Dubiela, no Thomaz Coelho, avenida Getúlio Vargas, no Centro II, avenida Hugo Schlosser, no Jardim Maluche, e rua Gabriel Siegel, no Guarani.

“Antes, na rua José Dubiela, tínhamos buracos toda semana. A cada chuva que atingia a cidade, vários buracos apareciam na via. Agora não precisamos mais retornar àquela rua, pois foi recapeada”, exemplifica.

O programa “Brusque: quem ama, cuida” promete recapear as principais vias do município, desde que os moradores paguem por regularizar suas calçadas. O recapeamento seria uma contrapartida, paga pela prefeitura. O programa já está em execução em outras frentes de atuação, mas ainda não foi lançado pelo governo municipal.

