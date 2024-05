Secretaria de Obras de Brusque realiza mutirão durante o fim de semana; confira ações executadas

Por conta dos alagamentos causados pelas intensas chuvas no fim de semana dos dias 18 e 19 de maio, a Beira Rio, que é um canal extravasor, precisou receber um trabalho todo focado na sua recuperação e na liberação do trânsito na via.

Segundo a secretaria de Obras, foram toneladas de materiais que foram deixados nas duas margens pelas águas, o que exigiu um empenho de praticamente todo o seu maquinário e de toda sua equipe. A liberação da via ocorreu em menos de 72 horas na margem direita.

Por conta da emergência, as demais demandas de rotina da pasta foram temporariamente paralisadas, dada a importância da Beira Rio para o fluxo do trânsito em toda a cidade.

Após uma semana focada exclusivamente nos trabalhos na Beira Rio, a secretaria de Obras diz ter feito esforço extra para atender às demandas acumuladas. Nos dias 24 e 25, realizou um mutirão com o objetivo de recuperar o ritmo dos trabalhos que foram paralisados.

Veja as principais ações realizadas:

Pavimentação Asfáltica

Rua Afonso Pena, Centro: a pavimentação asfáltica foi concluída. Este projeto, que estava programado para ser finalizado na semana dos alagamentos, precisou ser adiado, mas agora foi finalizado com sucesso. Para cobrir os 1.224 metros quadrados da rua, que possui 8 metros de largura por 153 metros de extensão, foram utilizadas aproximadamente 150 toneladas de asfalto.

Operação Tapa-Buraco

Rua Paulo Furbringer, Bateas;

Ruas Itália e Coelho Neto, Santa Rita;

Rua Luiz Gonzaga Werner, Terezinha.

Roçada, poda de árvores e patrolamento

Rua Manoel Raimundo, Volta Grande: as equipes realizaram roçada, poda de árvores e patrolamento, assegurando a manutenção e limpeza da via.

Enrocamento

Rua DJ42, Cristalina: os trabalhos de enrocamento e recuperação em um trecho da via prosseguiram, resultando na liberação para a passagem de veículos.

Conserto de vias de calçamento

Rua Manoel Lombardi, Águas Claras: reparos feitos para restabelecer a integridade da pavimentação.

Conserto de tubulação

Rua 15 de Novembro, Limoeiro

Estrada Geral do Poço Fundo, Poço Fundo

SC 486, Dom Joaquim

Limpeza e recolhimento de lixo e entulho

Rua José Walendowsky, que liga os bairros Limeira e Poço Fundo: visa melhorar a higiene e a aparência da via. A ação previne problemas de saúde pública.

Para esta semana, com as condições climáticas mais estáveis, as equipes da Secretaria de Obras devem retomam suas rotinas de trabalho diárias, sempre em três turnos.

