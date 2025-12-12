Secretaria de Obras de Brusque recebe frota com cinco novos caminhões

A Prefeitura de Brusque recebeu nesta semana cinco novos caminhões truck traçados Mercedes-Benz, modelo Atego 2730, adquiridos por meio do consórcio Cincatarina. Dois veículos chegaram na quarta-feira, 10, e outros três foram entregues nesta sexta-feira, 12.

Cada caminhão está equipado com caçamba de 12 m³ e teve custo unitário de R$ 605,9 mil. Os veículos passam a integrar a frota municipal e serão utilizados em diferentes frentes de trabalho, conforme a demanda da Secretaria de Obras.

Por serem caminhões traçados, possuem maior capacidade de operação em terrenos irregulares. Não haverá equipe fixa vinculada exclusivamente aos novos veículos. Eles serão direcionados para as atividades de acordo com as necessidades de cada área.

Com as novas aquisições, a secretaria de obras passa a ter mais independência em seu trabalho, sem precisar requerer tanto a terceiros para realizar certos serviços.

“Antigamente, a Secretaria de Obras dependia de serviços terceirizados, pois não contávamos com esse tipo de caminhão, já que tínhamos apenas um”, diz o secretário da pasta, Ivan Bruns Filho.

“Hoje, com a nova frota, podemos abrir mais frentes de serviço, reduzindo os custos e gastos que antes eram destinados à contratação de terceiros. Assim, melhoramos a qualidade e a agilidade dos nossos trabalhos, e com mais economia aos cofres públicos”, complementou Ivan.

