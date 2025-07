Secretaria de obras de Brusque recebe R$ 20 milhões para compra de novo maquinário

A assinatura do contrato de financiamento no valor de R$ 20 milhões entre a Prefeitura de Brusque e a Caixa Econômica Federal foi realizada na manhã desta terça-feira, 22, em encontro no Gabinete do Executivo.

Os recursos serão destinados exclusivamente à aquisição de maquinários para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Participaram da solenidade o prefeito André Vechi; o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho; o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento; a diretora de captação de recursos, Cintia Wilke; além de representantes da Caixa.

Equipamentos a serem adquiridos pelo Obras:

6 retros;

2 pás carregadeiras;

4 caminhões truck trançados;

2 caminhões toco;

6 minicarregadeiras;

2 caminhões pipa;

1 hidrojato;

1 van com capacidade para 20 pessoas;

1 vibroacabadora;

1 rolo compactador;

1 patrola caterpillar;

1 trator bundy cabinado;

2 caçambas para limpeza de valas;

4 caminhões para transporte com cabine complementar;

1 fresadora.

Satisfeito com o investimento em sua pasta, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, fez questão de demonstrar seu agradecimento.

“Quero deixar meu agradecimento a gestão André e Deco, e também a Câmara, que aprovou unanimemente esse financiamento desse recurso que vem para estruturar a nossa Secretaria de Obras com a aquisição de uma frota completa”, comentou.

“Então é uma estruturação completa para toda a Secretaria de Obras, onde a gente vai poder abrir mais frentes de trabalho, atender com mais rapidez, com menos custo, onde a gente não vai ter despesa com aluguel, com maquinário terceirizado”, explicou Ivan.

Outro ponto lembrado pelo secretário é que a Secretaria de Obras já conta com o pessoal capacitado para manusear os novos equipamentos.

“A gente já tem hoje pessoas capacitadas. Temos motorista, temos operadores, temos capacidade de trabalho para isso. Com isso, teremos mais rapidez e mais eficiência”, afirmou.

Cabe ressaltar a importância para o município da economia que o novo maquinário trará aos cofres públicos, pois os custos com a terceirização de equipamentos e de manutenção terão uma redução drástica. “A gente apurou uma economia de mais de R$ 55 milhões em 10 anos”, garantiu.

“Então, além do nosso objetivo de maior eficiência, de rapidez, de entrega, de aumento de frentes de trabalho, também temos essa economia para os cofres públicos, que é um objetivo e nossa obrigação enquanto gestores”, finalizou o secretário de Obras.

Por ser a secretaria que mais recebe demandas da população, o investimento na pasta era considerado uma prioridade para a gestão municipal.

“É o buraco na rua, é o patrolamento, é a lâmpada no poste, é a poda daquela árvore em via pública, enfim, uma série de demandas que a gente tem e a gente vem passando por esse processo de reestruturação da Secretaria de Obras para dar maior capacidade institucional dela em atender essas demandas que o cidadão nos traz”, explicou o prefeito de Brusque, André Vechi.

A compra destes equipamentos foi parte de uma avaliação das necessidades da Secretaria de Obras.

“Uma das estratégias que a gente adotou foi a da compra de maquinários, primeiro porque alguns maquinários que nós temos próprios ou são muito antigos ou a gente não tem, por exemplo, como a Fresa, e outros a gente terceiriza”, explicou o prefeito.

“Algumas terceirizações têm um custo-benefício interessante para o município. Outras não tanto. Então a gente gasta muito com a máquina terceirizada, que a gente poderia gastar muito menos se o maquinário fosse próprio, pois dentro da secretaria nós temos profissionais qualificados para operar esses equipamentos”, complementou.

O prefeito explicou ainda que este tipo de financiamento se paga por si só, o que é um grande benefício para o município.

“Então a estratégia de a gente investir esses 20 milhões por meio de financiamento para a aquisição de equipamentos para o Obras vem justamente no sentido de reduzir o custo da operação. Ele é um financiamento que se paga pela economicidade que traz, e por outro lado trazer a maior produtividade da Secretaria e atender o maior número de demandas possíveis da população”, finalizou André.

