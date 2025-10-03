Secretaria de Obras de Brusque renova frota com investimento de R$ 20 milhões

Na última terça, 30, e quarta-feira, 1º, foram entregues novos equipamentos a Secretaria de Obras de Brusque: três vans, que serão utilizadas para o deslocamento das equipes até os locais de serviço, e dois caminhões toco.

As vans, modelo Sprinter Van 517 da Mercedes-Benz, têm capacidade para 21 passageiros e custaram R$ 410 mil cada, somando um investimento de R$ 1,23 milhão. Já os caminhões, da marca Iveco, modelo Tector 17-280 4×2, cabine curta, ano 2025/2026, tiveram custo de R$ 392 mil cada, totalizando R$ 784 mil pelas duas unidades.

Os caminhões foram adquiridos sem as caçambas, que ainda serão compradas por meio de licitação. De acordo com a Prefeitura de Brusque, a opção por adquirir inicialmente apenas os chassis ocorreu porque essa configuração estava disponível no Consórcio Cincatarina, equipada com motor de seis cilindros, mais potente que os modelos de quatro cilindros que já vêm com caçamba. Assim que as caçambas forem entregues e instaladas, os veículos estarão prontos para reforçar os trabalhos nas ruas.

De acordo com o secretário de Obras, Ivan Bruns, parte dos equipamentos já está em operação. “Ontem foi iniciada a chegada das vans, chegaram duas, mais uma hoje. E hoje pela manhã, chegaram dois caminhões toco, num total de quatro”, afirmou.

“Essa frota vai nos possibilitar abrir mais frentes, estruturar mais equipes, para melhor atendimento, mais rapidez e melhoria de serviço em toda a cidade”, explicou Ivan.

Os novos equipamentos integram um investimento de R$ 20 milhões destinado à renovação da frota da Secretaria de Obras de Brusque. O valor foi obtido por meio de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, formalizado em julho.

Leia também:

1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema

3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque

4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70

5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque



Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

