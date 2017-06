Secretaria de Obras de Brusque se concentra em reparos após as chuvas

As equipes da Secretaria de Obras estiveram na manhã desta quinta-feira, 8, concentradas em diversas localidades do município para executar os reparos causados pelas chuvas dos últimos dias.

O prefeito Jonas Paegle acompanhou os serviços de desvio de tubulação na rua João Peters, no Dom Joaquim, que teve um ponto de alagamento por conta do entupimento dos tubos existentes embaixo das residências.

De acordo com a equipe técnica da pasta, aproximadamente 180 metros de tubos de 60 centímetros direcionarão a rede de drenagem para a rua Beira Rio, onde serão ligados ao sistema pluvial da via. Devido à profundidade das escavações, os trabalhos devem se estender pelas próximas três semanas. O objetivo é dar vazão as águas que ficaram obstruídas em frente a algumas residências.

Enrocamento

Além dos reparos de tubulação, o órgão iniciará ainda esta semana, a reconstrução das margens da rua Conselheiro Ricardo Kuchembecker, no bairro Souza Cruz. A força da água do rio provocou a erosão da via, que receberá nos próximos dias a implantação de pedras detonadas.

Pavimentação da rua Otaviano Rosa

Aproveitando a visita às obras, o prefeito foi até a rua Otaviano Rosa, no Cedro Grande, para conferir o andamento das obras de pavimentação da via. A empresa terceirizada segue com a implantação de tubulação, enquanto aguarda estabilizar o clima para dar continuidade à fase de escavação para o alargamento da pista.