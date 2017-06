Secretaria de Obras faz operação tapa-buraco e trabalha no Nova Brasília

A Secretaria de Obras, em conjunto com a Defesa Civil, auxilia no atendimento de diversas ocorrências durante esse período de cheia do rio Itajaí-Mirim. Entre essa segunda e terça-feira, 6, as equipes estiveram empenhadas nas sinalizações de vias obstruídas pela água, retirada de barreiras e manutenções emergenciais das vias públicas de maior movimentação.

Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Brusque, Jonas Paegle, e o vice, Ari Vequi, acompanharam a retirada de uma barreira nos fundos da Passolini Center, na rua José Winter, no bairro Nova Brasília. A via foi obstruída pela queda de material ainda de madrugada, quando uma equipe da Secretaria de Obras se deslocou para o local com objetivo de liberar a passagem.

Macrodrenagem Nova Brasília

Os chefes do executivo aproveitaram sua visita ao bairro Nova Brasília para confirmar o reinício das obras do túnel da obra de macrodrenagem. A empresa deve continuar nesta quarta-feira, 7, a construção dos dois túneis subterrâneos nas ruas Osvaldo Niebuhr e Lili Bruns, com o intuito de acabar com os alagamentos daquela localidade.

Manutenções após as chuvas

Além de assistência aos pontos atingidos, a Secretaria de Obras está atuando em diversos pontos da cidade em manutenções básicas e necessárias após as chuvas.

Enquanto a equipe de conserto de asfalto realiza uma operação de tapa-buracos nas vias centrais e de maior movimentação da cidade, a turma de desobstrução de bocas de lobo realiza a limpeza das caixas coletoras, com o objetivo de garantir o escoamento das águas da chuva.