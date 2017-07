Secretaria de Obras inicia solução de drenagem na rua Maria Salete Masiero Pedroso

A Secretaria de Obras iniciará na próxima -feira, 17, os serviços para a solução de drenagem da rua Maria Salete Masiero Pedroso, no bairro Ponta Russa. A tubulação da via precisará ser totalmente substituída, já que por conta de um loteamento, os tubos foram entupidos e a rede de drenagem ficou comprometida. Com o intuito de atender a solicitação dos moradores, o órgão fará o assentamento de mais de 400 tubos, entre 1,2 metro e 20 centímetros de diâmetro.

Para que as peças sejam interligadas na rua João Tormena, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade precisará interditar a via. Por conta das condições rochosas do solo, o trabalho será mais lento, podendo a interrupção da pista se estender por mais de 30 dias. A Setram conta com a colaboração dos transeuntes, visto que os serviços são necessários para a localidade.

Trânsito

Devido a interdição da via, os usuários do transporte coletivo precisam estar atentos a algumas mudanças. De acordo com a Setram, os passageiros da linha Rodízio Santa Cruz, poderão aguardar no ponto mais próximo do semáforo da rua Florianópolis e na praça, localizada na esquina das ruas João Tormena com a rua João XXIII. Já a linha Ponta Russa e Poço Fundo permanecem iguais. Os motoristas e ciclistas podem acessar a rua João Tormena pela rua João XXIII, rua Poço Fundo e Travessa Ponta Russa.