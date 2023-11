Secretaria de Obras registra cerca de 90 ocorrências de tubulações rompidas devido as fortes chuvas em Brusque

Nesta quarta-feira, 29, a Secretaria de Obras de Brusque divulgou alguns dados sobre os impactos das chuvas das últimas semanas que atingiram a cidade. Foram registradas cerca de 90 ocorrências de tubulações rompidas.

O secretário, Ivan Bruns Filho, também informou que das 90 ocorrências de tubulações rompidas, 14 já foram consertadas pelo órgão. O gestor detalha os próximos passos para fazer os demais reparos.

“Quando a equipe inicia o conserto é que se descobre o tamanho do reparo que necessita. No final de semana realizamos 14 consertos e no início da semana já tivemos chuva novamente. Então, estamos alinhados para manter três a quatro frentes de conserto destas tubulações a partir de amanhã”, detalhou.

As chuvas têm dificultado o trabalho da equipe da Secretaria de Obras. Devido à umidade ainda não foi possível rodar o asfalto. Na quinta-feira, 30, está marcado para acontecer serviços de tapa buraco e patrolamento.

“A gente espera que o tempo colabore, que nos ajude, e agradecemos a compreensão de todos”, finalizou o secretário.

