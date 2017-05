Secretaria de Obras revitaliza espaços públicos alvos de vandalismo

Com o intuito de melhorar o aspecto dos espaços públicos após atos de vandalismo, a Secretaria de Obras iniciou nesta terça-feira, 23, um mutirão de revitalização. Dentre os locais que receberão a nova pintura estão as pontes Mario Olinger e dos Trabalhadores, bem como a Arena Brusque e a Praça da Cidadania.

De acordo com a equipe da pasta, os locais mapeados foram alvos de pichações, o que vem acontecendo com maior frequência em diversos ambientes do município. A prefeitura solicita o apoio da população em geral, visto que pichar é crime e danifica o patrimônio público.