Secretaria de Saúde de Botuverá adquire quatro novos veículos por meio de emendas parlamentares

A Secretaria de Saúde de Botuverá adquiriu quatro novos veículos por meio de emendas parlamentares. Com isso, a prefeitura passa a contar com quatro Fiat Pulse 0 km.

Os veículos irão fortalecer o Transporte Fora do Domicílio e o trabalho diário das equipes de saúde junto à comunidade. Além disso, também foram conquistados novos equipamentos médicos para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).