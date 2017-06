Prefeitura de Brusque abre processo seletivo com salários de até R$ 14,5 mil

A Secretaria de Saúde de Brusque abriu inscrições para Processo Seletivo Simplificado, em caráter temporário. Ao todo, são 20 cargos, desde psicólogo e fisioterapeuta até cirurgião dentista e médico. Há uma vaga por cargo, mais cadastro de reserva, com carga horária de 20 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1,2 mil a R$ 14,5 mil.

O critério de seleção do processo consiste na comprovação de tempo de serviço no cargo, avaliação de títulos e cursos de formação/atualização na área. O prazo de validade da seleção é de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período.

Conforme o edital publicado na sexta-feira, 23, o processo seletivo se dá em razão da impossibilidade de nomeação de servidores efetivos, tendo em vista o número de cargos preenchidos e a necessidade de contratação temporária para substituição em caso de afastamentos temporários de servidores efetivo e em carácter emergencial.

Inscrições

As inscrições foram abertas ontem e se estendem até sexta-feira, 30, das 12h às 18h. Elas devem ser realizadas na Secretaria de Saúde, no setor de Recursos Humanos, na rua Germano Schaefer, 3º andar, na praça da Cidadania.

O candidato deverá apresentar cópia de alguns documentos, na seguinte ordem: ficha de inscrição; certidão/atestado de tempo de serviço (em papel timbrado) devidamente assinada pelo responsável pela emissão do documento (considerado até 20/06/2017) ou cópia dos contratos registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em atividades no cargo.

Também é exigido diploma ou certificado de escolaridade do cargo, diploma ou certificado de curso superior na área, diploma ou certificado de curso de pós-graduação/doutorado na área, pós-graduação/mestrado na área, pós-graduação/especialização na área que pretende atuar, acrescido do registro no órgão fiscalizador (para o cargo que exija) e cursos de formação na área para qual se inscreveu.

Critérios de pontuação

O preenchimento das vagas será efetuado pela ordem decrescente de pontuação final, levando em consideração – tempo de serviço e habilitação na área que pretende atuar. Para tempo de serviço, considerado até 31 de maio deste ano, será 1,0 ponto.

Já os títulos de pontuação serão distintos: Diploma de Conclusão de Ensino Superior (05); Diploma de Conclusão de Pós-Graduação (10); Diploma de Conclusão de Mestrado (15); Diploma de Conclusão de Doutorado (20) e cursos de qualificação na área – cada 40 horas – (0,25). Estará classificado o candidato que obter, no mínimo, 6 pontos.

Aprovados

A lista dos candidatos inscritos será divulgada no dia 3 de julho de 2017, em ordem alfabética sem classificação, no site da prefeitura – www.brusque.sc.gov.br -, bem como estará afixada no mural do órgão público.

Já as listagens dos aprovados na ordem decrescente de classificação serão divulgadas no dia 12, no site da prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Processo seletivo