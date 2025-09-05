Secretaria de Saúde de Brusque alerta para casos da doença mão-pé-boca

A Secretaria de Saúde de Brusque emitiu um alerta em que pede atenção após aumento de casos da doença mão-pé-boca no município. A infecção viral é comum na infância e afeta, principalmente, crianças menores de 5 anos.

Apesar de não ser considerada grave, é altamente contagiosa e se espalha com facilidade em ambientes como escolas e creches, especialmente entre a primavera e o outono.

Os principais sintomas da doença incluem febre, mal-estar, pequenas feridas dolorosas na boca, bolhas nas mãos, pés e, em alguns casos, também nas nádegas, além da perda de apetite.

Para reduzir o risco de transmissão é importante manter uma rotina de cuidados simples como a higiene frequente das mãos, não compartilhar copos, talheres ou objetos pessoais, ventilar bem os ambientes e realizar a limpeza regular de brinquedos e superfícies de uso coletivo.

Outro ponto essencial é que crianças com sintomas não devem frequentar escolas ou creches até que recebam liberação médica.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro, destaca a necessidade da colaboração da comunidade neste momento.

“Estamos diante de uma situação que exige cuidado dobrado. A prevenção é a melhor forma de evitar a propagação da doença, por isso pedimos que os pais e responsáveis fiquem atentos aos sintomas e busquem atendimento médico ao primeiro sinal”.

A orientação é que, em caso de suspeita ou surgimento de sintomas, a população procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou, então, o Pronto Atendimento (PA) do Santa Terezinha, para avaliação e acompanhamento adequado.

