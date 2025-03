Secretaria de Saúde de Brusque realiza ação de prevenção a hipertensão e diabetes

Na próxima terça-feira, 1º de abril, a equipe da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde realizará mais uma ação do ciclo do Serviço de Cuidado Farmacêutico. Ao longo do dia, serão oferecidos serviços de medição da pressão arterial e teste de glicemia capilar.

O objetivo da ação é realizar a verificação precoce e, assim, possivelmente evitar diversos problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, derrames e neuropatia.

A diretora de Atenção Farmacêutica, Patrícia Bernardi Sassi, comentou que os usuários poderão tirar dúvidas com o farmacêutico sobre seus tratamentos e medicamentos em uso. “São avaliações iniciais que servem de triagem para eventuais consultas farmacêuticas ou encaminhamentos para consultas médicas nas unidades de saúde”.

Conforme a prefeitura, os procedimentos são realizados de maneira simples e rápida, utilizando aparelhos específicos para cada verificação. Um desses aparelhos é o esfigmomanômetro, utilizado para medir a pressão arterial. Durante o processo, o paciente tem o braço envolvido pela faixa do aparelho, que exerce uma leve pressão, permitindo que o profissional ouça os batimentos no pulso.

“O que observamos nas ações realizadas em 2024 é que cerca de 40% dos pacientes atendidos estavam fazendo o uso incorreto de alguns de seus medicamentos. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde tem a preocupação de oferecer aos seus usuários, além do acesso ao medicamento, a qualidade no tratamento medicamentoso”, finalizou Patrícia.

Os interessados poderão se dirigir até a Farmácia Básica, localizada na rua Prefeito Germano Schaeffer, 66, no Centro I, a partir das 8h até às 17h. A ação ocorre mensalmente nos dias de maior fluxo na Farmácia Básica.

