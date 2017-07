Secretaria de Saúde de Brusque realiza mutirão para cadastro da população no SUS

A Secretaria de Saúde de Brusque realiza durante todo o mês de julho um grande mutirão para o cadastro da população do município no Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, os agentes comunitários de saúde (ACS) vão visitar, uniformizados e identificados com crachás, as casas dos brusquenses e cadastrar os que ainda não estão.

Como o sistema é de mutirão, os ACS estarão trabalhando das 8h até às 20h, isso de segunda a sábado, portanto a população deve ficar atenta, já que a qualquer momento pode receber a vista de um profissional da saúde.

O secretário de Saúde de Brusque, Humberto Fornari, explicou a importância da ação. “Vamos poder fazer um diagnóstico mais preciso da nossa população, um remapeamento, cadastrando cada munícipe no sistema SUS. Além disso, vai nos revelar o número mais próximo da realidade, em relação ao SUS, com uma reorganização da saúde municipal. Vamos poder ver as necessidades iniciais e as necessidades de médio e longo prazo,” disse.

Por que tenho que me cadastrar?

Para identificá-lo no cadastro da família ao dar entrada na Unidade de Saúde para atendimento médico, enfermagem, acolhimento, imunizações, marcação de exames e consultas dentro do município, como também para retirada de medicação.

Outra pessoa poderá fazer o cadastramento para mim?

Sim, desde que leve todos os documentos necessários e seja parente em primeiro grau: pai, mãe, irmão ou irmã, avô ou avó, neto ou neta, ou responsável.

Documentos necessários

Carteira de identidade

Informações: número, estado, órgão emissor, data de emissão, filiação e naturalidade

Certidões: nascimento, casamento, divórcio, indígena

Informações: livro, folhas, termo, data de emissão, filiação e naturalidade.

Comprovante de residência (energia elétrica, água, telefone, banco – preferencialmente no nome do usuário ou paciente).

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).