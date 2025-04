Secretaria de Saúde de Brusque realiza programação especial ao Dia Mundial da Saúde

Na segunda-feira, 7, a secretaria de Saúde iniciou a manhã com um cronograma especial em alusão ao Dia Mundial da Saúde, no corredor da Fundação Cultural, ao lado da Policlínica, no Centro.

Pacientes puderam participar de aulas de ginástica e alongamento, além de verificação da pressão arterial, teste de glicemia e avaliação física.

Os participantes também receberam orientações importantes sobre prevenção à violência sexual, aleitamento materno, higiene e saúde bucal, e ainda contaram com a presença do Zé Gotinha e do mosquito da Dengue, entre muitas outras pautas essenciais.

O Dia Mundial da Saúde foi criado em homenagem à fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948.

“O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril e tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde da população”, disse a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Humanização (NEPSHU), Carline Fernanda Verissimo.

“Pensando nisso e como uma forma de mobilizar a população em prol da saúde, a secretaria Municipal de Saúde realizou uma ação educativa com diversas atividades”, finalizou.

