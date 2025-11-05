Secretaria de Saúde de Brusque realiza Semana de Prevenção ao Câncer de Boca; saiba como se prevenir contra doença

A Secretaria de Saúde de Brusque está realizando a semana de prevenção ao câncer de boca até esta sexta-feira, 7. Ele é um tumor maligno que pode afetar os lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, língua e regiões abaixo da língua.

A pasta informa que qualquer alteração nos lábios, língua, gengiva ou outras regiões da boca deve ser avaliada o quanto antes. O paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para atendimento médico e odontológico. Durante todo o mês, o município realizará ações de conscientização com palestras, distribuição de materiais educativos e avaliações bucais nas Unidades de Saúde.

A doença é mais comum em homens acima dos 40 anos, sendo o quarto tipo de câncer mais frequente nesse público. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Também é importante evitar exposição prolongada ao sol, para prevenir o câncer de lábio, e utilizar preservativo durante o sexo, já que o HPV também pode estar relacionado à doença. Manter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes é outra medida que contribui para a prevenção.

No Brasil, são registrados, em média, 15 mil novos casos da doença por ano, e Santa Catarina ocupa a sétima posição entre os estados com maior incidência.

Em Brusque, a Secretaria de Saúde segue um protocolo específico para a saúde bucal, com foco no diagnóstico precoce, que é essencial para o sucesso do tratamento. Quando identificado nas fases iniciais, as chances de cura variam entre 80% e 100%.

