Secretaria de Saúde de Guabiruba abre inscrições para contratação temporária; salários passam de R$ 10 mil

A Prefeitura de Guabiruba abriu inscrições para a contratação temporária e formação de cadastro reserva para algumas funções na Secretaria de Saúde. Os salários passam de R$ 10 mil. As inscrições ocorrem do dia 18 ao dia 22 de agosto.

Conforme a prefeitura, o processo seletivo do edital 011/2025 é destinado a atender necessidades temporárias de interesse público e será realizado por análise de currículo, sem cobrança de taxa de inscrição.

Vagas e remuneração

Médico Especialista Psiquiatra – 01 vaga + cadastro reserva, carga horária de 10h ou 20h semanais, salário de até R$ 10.690,61, mais insalubridade e auxílio-alimentação;

Médico Especialista Cardiologista – 01 vaga + cadastro reserva, carga horária de 10h ou 20h semanais, salário de até R$ 10.690,61, mais insalubridade e auxílio-alimentação;

Agente Comunitário de Saúde (Bairro São Pedro) – 01 vaga + cadastro reserva, 40h semanais, salário de R$ 3.036,00, mais insalubridade e auxílio-alimentação.

Para a vaga de Agente Comunitário de Saúde é obrigatório residir no bairro São Pedro desde a data de publicação do edital.

Inscrições

O período de inscrições vai de 18 a 22 de agosto de 2025, exclusivamente pelo envio de documentação em PDF único para o e-mail seletivosaude@guabiruba.sc.gov.br. Os candidatos devem encaminhar RG, CPF, CNH, CTPS, registro no órgão de classe (quando aplicável), ficha de inscrição preenchida e assinada e comprovantes de títulos.

A seleção será feita com base em pontuação por escolaridade, tempo de serviço e cursos realizados na área. Os critérios variam de acordo com o cargo pretendido e estão descritos no edital.

Resultado

O resultado preliminar será divulgado no site da Prefeitura de Guabiruba, com prazo para recursos. O resultado final, após homologação, será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

O edital completo está disponível na aba Processos Seletivos – 2025 no site oficial: www.guabiruba.sc.gov.br.

