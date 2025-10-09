Secretaria de Saúde divulga alerta para aumento de casos com sintomas de diarreia e vômito em Brusque; entenda

A Secretaria de Brusque divulgou um alerta para o aumento de casos com sintomas de diarreia e vômito na cidade, nas últimas semanas. O comunicado foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 9.

De acordo com a pasta, equipes da Vigilância em Saúde estão mobilizadas e atuando no monitoramento da situação, investigando possíveis causas, rastreando fontes de contaminação e adotando medidas preventivas para conter a disseminação.

Os casos registrados apresentam sintomas compatíveis com gastroenterite aguda e infecções virais, doenças que podem ser causadas por vírus, bactérias ou parasitas. A transmissão ocorre, geralmente, por meio de água ou alimentos contaminados, contato direto entre pessoas ou pela circulação de vírus respiratórios em ambientes fechados e com pouca ventilação.

A Secretaria de Saúde reforça para que pais e responsáveis estejam atentos a qualquer sinal de diarreia, vômito, febre ou mal-estar nas crianças. Em caso de sintomas, recomenda-se não enviar o aluno à escola até a completa recuperação e liberação médica, mesmo que os sinais sejam leves. “Essa medida é essencial para interromper o ciclo de transmissão e evitar novos casos no ambiente escolar”.

“Estamos em alerta máximo, e o nosso objetivo é detectar rapidamente as origens deste surto potencial e interromper a transmissão”, destaca Carol Maçaneiro, diretora da Vigilância em Saúde de Brusque.

Medidas de prevenção

Boas práticas coletivas

Evite compartilhar copos, talheres e utensílios pessoais;

Em ambientes coletivos (como escolas, creches e lares), mantenha louças e talheres

individuais;

Mantenha ambientes ventilados e arejados;

Reforce a limpeza e desinfecção de superfícies, especialmente em locais de preparo ou

consumo de alimentos.

Higiene pessoal

Lave bem as mãos com água e sabão antes das refeições, ao manipular alimentos e

após usar o banheiro.

Quando não houver água e sabão disponíveis, utilize álcool em gel (lembrando que ele

não substitui completamente a lavagem das mãos).

Evite tocar a boca, o nariz e os olhos com as mãos sujas.

Higiene alimentar

Compre alimentos de procedência;

Lave frutas, verduras e hortaliças com água potável e, se possível, desinfete com

solução de hipoclorito diluído;

Cozinhe bem os alimentos, especialmente carnes, peixes e frutos do mar;

Evite o consumo de alimentos crus, mal conservados ou expostos;

Mantenha utensílios de cozinha limpos e higienizados, como panelas, facas e tábuas de

corte;

Proteja os alimentos contra insetos, poeira e roedores.

Água e bebidas

Utilize sempre água potável, proveniente de rede tratada;

Em caso de dúvida sobre a qualidade da água, ferva antes do consumo;

Evite o uso de água de poços, minas ou fontes não tratadas;

Em locais com suspeita de contaminação, utilize solução clorada ou filtros adequados, conforme orientações da Vigilância Sanitária.

