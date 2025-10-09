Secretaria de Saúde divulga alerta para aumento de casos com sintomas de diarreia e vômito em Brusque; entenda
Comunicado foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 9
A Secretaria de Brusque divulgou um alerta para o aumento de casos com sintomas de diarreia e vômito na cidade, nas últimas semanas. O comunicado foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 9.
De acordo com a pasta, equipes da Vigilância em Saúde estão mobilizadas e atuando no monitoramento da situação, investigando possíveis causas, rastreando fontes de contaminação e adotando medidas preventivas para conter a disseminação.
Os casos registrados apresentam sintomas compatíveis com gastroenterite aguda e infecções virais, doenças que podem ser causadas por vírus, bactérias ou parasitas. A transmissão ocorre, geralmente, por meio de água ou alimentos contaminados, contato direto entre pessoas ou pela circulação de vírus respiratórios em ambientes fechados e com pouca ventilação.
A Secretaria de Saúde reforça para que pais e responsáveis estejam atentos a qualquer sinal de diarreia, vômito, febre ou mal-estar nas crianças. Em caso de sintomas, recomenda-se não enviar o aluno à escola até a completa recuperação e liberação médica, mesmo que os sinais sejam leves. “Essa medida é essencial para interromper o ciclo de transmissão e evitar novos casos no ambiente escolar”.
“Estamos em alerta máximo, e o nosso objetivo é detectar rapidamente as origens deste surto potencial e interromper a transmissão”, destaca Carol Maçaneiro, diretora da Vigilância em Saúde de Brusque.
Boas práticas coletivas
Higiene pessoal
Higiene alimentar
Água e bebidas
