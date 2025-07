Secretaria de Saúde divulga nova lista com medicamentos essenciais que serão disponibilizados em Brusque

A Secretaria de Saúde de Brusque divulgou nesta semana a nova versão da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume). O relatório é atualizado a cada dois anos, a lista contempla os medicamentos considerados indispensáveis para atender à maioria dos problemas de saúde da população local.

A relação é alinhada com a diretriz da Política Nacional de Medicamentos (Portaria 3.916/98), que orienta o uso racional e equitativo de recursos farmacêuticos no país.

Baseada na Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), a Remume é adaptada ao perfil epidemiológico de Brusque e construída com base em discussões da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), composta por profissionais como médicos, especialistas, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas.

O município é responsável pela aquisição dos medicamentos incluídos na lista, com financiamento tripartite, ou seja, com repasses das esferas federal, estadual e municipal. Já os medicamentos de alto custo, que integram o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, são adquiridos por meio de parceria entre o Ministério da Saúde e o Estado, com distribuição baseada em protocolos clínicos específicos.

Atualmente, conforme a Secretaria de Saúde de Brusque, a pasta realiza cerca de 1.250 atendimentos por dia, sendo 700 deles apenas na Farmácia Básica. Em um único mês, são feitos 37 mil atendimentos e 2,4 milhões de medicamentos da Remume repassados gratuitamente à população.

A nova lista, assim como as demais relações, estadual (Resme) e nacional (Rename), está disponível no site oficial da Prefeitura de Brusque. A página reúne informações completas sobre os medicamentos gratuitos disponibilizados pelo SUS, tanto de uso comum quanto de alto custo, incluindo orientações sobre como solicitá-los, documentos necessários e locais de retirada.

Acesse a lista completa aqui

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Após pandemia de Covid-19, contratação de seguros de vida dispara em Santa Catarina

2. Tadalafila: especialistas de Brusque explicam função do remédio e alertam para riscos do uso recreativo

3. PRIMEIRA MÃO – Identificado homem assassinado no Cedro Alto, em Brusque

4. “Meu pai trabalha aqui”: placa pede que motoristas cuidem com trabalhadores de obra em Brusque

5. Homem que roubou mercado em Botuverá é preso após condenação

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: